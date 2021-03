【KTSF】

醫生建議,婦女如果需要進行乳房X光造影檢查,應該在接種新型肺炎疫苗前進行。

原因是新型肺炎疫苗會刺激免疫反應,包括淋巴結腫脹,這個看上去會像有乳癌。

已接種疫苗的婦女MD Anderson癌症中心建議,等4至6星期才進行乳房X光造影檢查。

其他疫苗如流感針和HPV子宮頸癌疫苗,都會產生一樣的免疫反應。

