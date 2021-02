舊金山市長代表回應市長批評媒體事件（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台上星期報道過,舊金山(三藩市)市長布里德在一個慶祝農曆新年及非裔傳統文化月的線上活動上,批評媒體近日持續報道亞裔長者的暴力事件,加劇社區之間的分歧,市長辦公室的中文發言人回應事件指,市長當日只是用詞不當,才造成社區的誤解,她絕對支持媒體的報道工作。

在上星期四的活動上,市長布里德提到有一班非洲裔自發巡邏社區,包括華埠,他們將不同社區的人視作一家人,協助防止罪案的發生,同時,布里德亦提到媒體不斷報道,或者會加劇社區之間分歧。

布里德說:「非常傷心看到媒體持續報導這些罪案,我認為這不公平地加深分歧。」

言論一出,引起社區強烈的回響,市長辦公室中文發言人李美生(Mason Lee)周一代市長回應事件,李美生表示,布里德當日用詞不當,這不是她的原意,她一直很支持媒體的工作。

李美生說:「市長的原意不是這樣,對於那天,可能用字上造成的誤會,我也代表市長致歉,其實市長一直很尊重傳媒工作,亦希望傳媒繼續報道這些事件,來讓我們社區有更多的知情權。」

在當日的座談會上,布里德亦講過,不論是什麼族裔,犯了事,就必須負上責任。

李美生說:「她亦很明白在過去那麼多次安全的事件上,很多疑犯的族裔都是非裔,她亦因此覺得很痛心,她亦多次提及過,無論犯人的族裔是什麼,亦需要被繩之於法。」

李美生指,雖然市長是非裔,但她過去一直很重視亞裔社區,親自出席不少大小活動,未來市府將會在華埠與東華醫院合作,推出疫苗接種中心,希望照顧社區的需求。

