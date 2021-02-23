舊金山市長代表回應市長批評媒體事件（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

本台上星期報道過，舊金山（三藩市）市長布里德在一個慶祝農曆新年及非裔傳統文化月的線上活動上，批評媒體近日持續報道亞裔長者的暴力事件，加劇社區之間的分歧，市長辦公室的中文發言人回應事件指，市長當日只是用詞不當，才造成社區的誤解，她絕對支持媒體的報道工作。

在上星期四的活動上，市長布里德提到有一班非洲裔自發巡邏社區，包括華埠，他們將不同社區的人視作一家人，協助防止罪案的發生，同時，布里德亦提到媒體不斷報道，或者會加劇社區之間分歧。

布里德說：「非常傷心看到媒體持續報導這些罪案，我認為這不公平地加深分歧。」

言論一出，引起社區強烈的回響，市長辦公室中文發言人李美生（Mason Lee）周一代市長回應事件，李美生表示，布里德當日用詞不當，這不是她的原意，她一直很支持媒體的工作。

李美生說：「市長的原意不是這樣，對於那天，可能用字上造成的誤會，我也代表市長致歉，其實市長一直很尊重傳媒工作，亦希望傳媒繼續報道這些事件，來讓我們社區有更多的知情權。」

在當日的座談會上，布里德亦講過，不論是什麼族裔，犯了事，就必須負上責任。

李美生說：「她亦很明白在過去那麼多次安全的事件上，很多疑犯的族裔都是非裔，她亦因此覺得很痛心，她亦多次提及過，無論犯人的族裔是什麼，亦需要被繩之於法。」

李美生指，雖然市長是非裔，但她過去一直很重視亞裔社區，親自出席不少大小活動，未來市府將會在華埠與東華醫院合作，推出疫苗接種中心，希望照顧社區的需求。

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