舊金山訪谷區持槍入屋劫案 被捕疑犯年僅18歲（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，上星期二舊金山（三藩市）訪谷區發生持槍入屋搶劫案，警方交代更多案情時表示，被捕的疑犯18歲，另外兩個匪徒仍然在逃，警方又公開涉案槍械的照片。

警方表示，上星期三，即是案發後翌日，探員返回訪谷區案發現場附近搜查證據時，在一個後院裡發現這把.40口徑手槍，案發現場位於Campbell Avenue 500號路段。

上星期二下午3點左右，兩名匪徒入屋搶劫，警方表示，屋裡面有兩名年過80的華裔長者，匪徒翻箱倒櫃搶走現金，得手之後其中一名匪徒上了一輛接應的福特SUV逃走，另一個賊人徒步躲避警察時，開了一槍，沒有擊中任何人，警方於是出動大批警員，加上Daly City警方和加州公路巡警的協助，在現場一帶追捕疑犯。

後來在被劫的住宅附近一個街口另一棟住宅後面，拘捕了18歲的疑犯，但他的同黨還沒有落網。

警方呼籲市民協助破案，匿名報案熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411。

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