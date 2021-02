舊金山訪谷區持槍入屋劫案 被捕疑犯年僅18歲（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,上星期二舊金山(三藩市)訪谷區發生持槍入屋搶劫案,警方交代更多案情時表示,被捕的疑犯18歲,另外兩個匪徒仍然在逃,警方又公開涉案槍械的照片。

警方表示,上星期三,即是案發後翌日,探員返回訪谷區案發現場附近搜查證據時,在一個後院裡發現這把.40口徑手槍,案發現場位於Campbell Avenue 500號路段。

上星期二下午3點左右,兩名匪徒入屋搶劫,警方表示,屋裡面有兩名年過80的華裔長者,匪徒翻箱倒櫃搶走現金,得手之後其中一名匪徒上了一輛接應的福特SUV逃走,另一個賊人徒步躲避警察時,開了一槍,沒有擊中任何人,警方於是出動大批警員,加上Daly City警方和加州公路巡警的協助,在現場一帶追捕疑犯。

後來在被劫的住宅附近一個街口另一棟住宅後面,拘捕了18歲的疑犯,但他的同黨還沒有落網。

警方呼籲市民協助破案,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

