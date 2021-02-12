華裔年輕人發起徒步巡邏舊金山華埠活動（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

過去幾天灣區發生多起針對華裔長者的攻擊行動，周四有華裔年輕人發起徒步巡邏華埠活動。

來自Palo Alto的蘇尚賢畢業於Carnegie Mellon大學，最近看到針對華裔社區的疑似仇恨攻擊舉動，發起了徒步巡邏華埠的行動，號召跟他一樣的年輕人一起保護華裔長者。

蘇尚賢說：「希望每個星期四可以出來，保護人家，希望老人家一個人的時候，怕被欺負，所以其他人希望大概年輕人，這樣子英文是說deter，對方會再想一次，不會直接欺負他們。」

他們周四在華埠Grant街天下為公集合，然後步行到花園角廣場、劉貴明小學等，由於很多長者不懂報案，或是害怕報案，這群學生在華埠還派發資訊，教導關於如何跟警方報案，雖然周四參與的人不多，但是希望能夠拋磚引玉，有更多人加入他們的行動。

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