舊金山Oceanview區一個公寓單位週三晚有3名賊匪闖入,持槍打劫3名戶主,賊匪目前仍然在逃。

警方於晚上11時半左右接報到達案發的公寓單位,地點在Farallones街200號路段。

警方稱,有3名男匪徒闖入單位內,持槍脅持3名受害人。

其中兩名受害人被匪徒用槍柄打中頭部,二人有受傷,但拒絕送院治療。

3名匪徒搶走手提電話、錢包、鞋和一個夾萬,之後乘車逃走,匪徒被指年約十來至廿多歲。

