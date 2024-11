【灣區新聞】舊金山候任市長羅偉公佈過渡班子名單 包括OpenAI主席（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)候任市長羅偉(Daniel Lurie)公佈他的過渡班子的領導人名單,其中包括OpenAI主席Sam Altman,以及多名熟識政府運作的人士,包括現任舊金山地檢處資深檢控官湯曉慧,以及前舊金山警方指揮官葉培恩。

羅偉在社交平台發表這段錄影,介紹過渡班子的共同主席,其中包括科技界知名人士、Open AI共同創辦人兼行政總裁Sam Altman,和前Twitter首席財務總監Ned Segal,還有熟悉政府運作的前任和現任官員,例如前舊金山消防局長Joanne Hayes-White、前舊金山警方指揮官葉培恩、現任舊金山地檢處特別檢控與社區夥伴關係主管湯曉慧。

湯曉慧從事檢控工作20多年,現在擔任地檢官謝安宜的副手,協助罪案受害人。

此外,羅偉的過渡團隊也包括中谷Stockton前市長、非牟利基金創辦人、前舊金山主計官,以及紐森州長第一任幕僚長。

羅偉說:「他們代表多方面的觀點,我將會依靠他們去應對重大的挑戰,包括治安,應對街上每天發生的行為不檢的危機,確保我們興建更多房屋,以及精簡市府架構,令市府為你們服務。」

有消息來源透露,羅偉的過渡班子囊括多個範疇最頂尖的精英,代表羅偉得到廣泛的支持和認同,過渡團隊將會幫助羅偉籌組市府領導層,以及制定羅偉就任市長之後,頭100日的施政計劃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。