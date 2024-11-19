【灣區新聞】舊金山候任市長羅偉公佈過渡班子名單 包括OpenAI主席（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）候任市長羅偉（Daniel Lurie）公佈他的過渡班子的領導人名單，其中包括OpenAI主席Sam Altman，以及多名熟識政府運作的人士，包括現任舊金山地檢處資深檢控官湯曉慧，以及前舊金山警方指揮官葉培恩。

羅偉在社交平台發表這段錄影，介紹過渡班子的共同主席，其中包括科技界知名人士、Open AI共同創辦人兼行政總裁Sam Altman，和前Twitter首席財務總監Ned Segal，還有熟悉政府運作的前任和現任官員，例如前舊金山消防局長Joanne Hayes-White、前舊金山警方指揮官葉培恩、現任舊金山地檢處特別檢控與社區夥伴關係主管湯曉慧。

湯曉慧從事檢控工作20多年，現在擔任地檢官謝安宜的副手，協助罪案受害人。

此外，羅偉的過渡團隊也包括中谷Stockton前市長、非牟利基金創辦人、前舊金山主計官，以及紐森州長第一任幕僚長。

羅偉說：「他們代表多方面的觀點，我將會依靠他們去應對重大的挑戰，包括治安，應對街上每天發生的行為不檢的危機，確保我們興建更多房屋，以及精簡市府架構，令市府為你們服務。」

有消息來源透露，羅偉的過渡班子囊括多個範疇最頂尖的精英，代表羅偉得到廣泛的支持和認同，過渡團隊將會幫助羅偉籌組市府領導層，以及制定羅偉就任市長之後，頭100日的施政計劃。

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