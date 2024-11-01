【灣區新聞】舊金山列治文區出現帶種族歧視塗鴉 針對市議員陳詩敏（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）列治文區市議員陳詩敏（Connie Chan）是市議會中目前唯一的華裔市議員在今年競選連任，日前在列治文出現一些塗鴉，用帶種族歧視的字眼描述她，陳詩敏向本台表示，已經就事件報了警。

代表列治文區的舊金山市議員陳詩敏表示，是在兩個星期前，收到當地居民向她的辦公室報告，有人在25 Avenue塗鴉，內容叫人不要投票給陳詩敏，而要投給她的對手邁珍，塗鴉的字句以兩個英文字眼來代表她，一個是「共產黨人」的俗稱，另外一個是帶有侮辱華人的歧視字眼。

陳詩敏說：「不單是影響到我，也影響到很多居民，因為看到這樣的字眼，對他們來說非常不滿，不應該有人這麼寫，因為我覺得不只是歧視我，也歧視整個社區，尤其是整個華人社區。」

陳詩敏表示，在幾天前，再次接到當地居民報告，發現第二個地方有相同帶有種族歧視與仇恨字眼的塗鴉，於是終於在週三報警。

針對這次的塗鴉事件，本台聯絡塗鴉中說要支持的參選人邁珍，邁珍沒有安排以訪問的方式回應記者的詢問，而在電郵中聲明，說同樣身為亞裔女性的她，必須對抗所有形式的仇亞事件，犯罪也是不能接受的。

邁珍的電郵聲稱，有一間商店因為展示支持她的告示牌而遭到破壞，她說相信警方會徹底調查。

而在列治文區Geary Boulevard的兩個顯眼地方，也有人砸錢用廣告板攻擊陳詩敏，指她延遲在公共安全上的撥款，和從警員方面削減2百萬的撥款。

根據《舊金山紀事報》的報導，對陳詩敏的指責，並沒有把完整的事情解釋清楚，陳詩敏闡明，給警察部門在超時工資上的撥款，最終也是全體市議會通過，而另外一項是削減對非牟利機構SAFE的撥款，因為該組織被指涉嫌涉及濫用公款。

陳詩敏說：「廣告版很簡短，也很少人會去查背景到底是什麼，所以我覺得這種攻擊性的廣告板，就看得到在競選的時候，某些人會不擇手段的，希望能夠爭取到第一區市議員的位。」

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