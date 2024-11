【灣區新聞】舊金山列治文區出現帶種族歧視塗鴉 針對市議員陳詩敏（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)列治文區市議員陳詩敏(Connie Chan)是市議會中目前唯一的華裔市議員在今年競選連任,日前在列治文出現一些塗鴉,用帶種族歧視的字眼描述她,陳詩敏向本台表示,已經就事件報了警。

代表列治文區的舊金山市議員陳詩敏表示,是在兩個星期前,收到當地居民向她的辦公室報告,有人在25 Avenue塗鴉,內容叫人不要投票給陳詩敏,而要投給她的對手邁珍,塗鴉的字句以兩個英文字眼來代表她,一個是「共產黨人」的俗稱,另外一個是帶有侮辱華人的歧視字眼。

陳詩敏說:「不單是影響到我,也影響到很多居民,因為看到這樣的字眼,對他們來說非常不滿,不應該有人這麼寫,因為我覺得不只是歧視我,也歧視整個社區,尤其是整個華人社區。」

陳詩敏表示,在幾天前,再次接到當地居民報告,發現第二個地方有相同帶有種族歧視與仇恨字眼的塗鴉,於是終於在週三報警。

針對這次的塗鴉事件,本台聯絡塗鴉中說要支持的參選人邁珍,邁珍沒有安排以訪問的方式回應記者的詢問,而在電郵中聲明,說同樣身為亞裔女性的她,必須對抗所有形式的仇亞事件,犯罪也是不能接受的。

邁珍的電郵聲稱,有一間商店因為展示支持她的告示牌而遭到破壞,她說相信警方會徹底調查。

而在列治文區Geary Boulevard的兩個顯眼地方,也有人砸錢用廣告板攻擊陳詩敏,指她延遲在公共安全上的撥款,和從警員方面削減2百萬的撥款。

根據《舊金山紀事報》的報導,對陳詩敏的指責,並沒有把完整的事情解釋清楚,陳詩敏闡明,給警察部門在超時工資上的撥款,最終也是全體市議會通過,而另外一項是削減對非牟利機構SAFE的撥款,因為該組織被指涉嫌涉及濫用公款。

陳詩敏說:「廣告版很簡短,也很少人會去查背景到底是什麼,所以我覺得這種攻擊性的廣告板,就看得到在競選的時候,某些人會不擇手段的,希望能夠爭取到第一區市議員的位。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。