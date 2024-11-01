【灣區新聞】舊金山列治文區出現帶種族歧視塗鴉 針對市議員陳詩敏（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
舊金山（三藩市）列治文區市議員陳詩敏（Connie Chan）是市議會中目前唯一的華裔市議員在今年競選連任，日前在列治文出現一些塗鴉，用帶種族歧視的字眼描述她，陳詩敏向本台表示，已經就事件報了警。
代表列治文區的舊金山市議員陳詩敏表示，是在兩個星期前，收到當地居民向她的辦公室報告，有人在25 Avenue塗鴉，內容叫人不要投票給陳詩敏，而要投給她的對手邁珍，塗鴉的字句以兩個英文字眼來代表她，一個是「共產黨人」的俗稱，另外一個是帶有侮辱華人的歧視字眼。
陳詩敏說：「不單是影響到我，也影響到很多居民，因為看到這樣的字眼，對他們來說非常不滿，不應該有人這麼寫，因為我覺得不只是歧視我，也歧視整個社區，尤其是整個華人社區。」
陳詩敏表示，在幾天前，再次接到當地居民報告，發現第二個地方有相同帶有種族歧視與仇恨字眼的塗鴉，於是終於在週三報警。
針對這次的塗鴉事件，本台聯絡塗鴉中說要支持的參選人邁珍，邁珍沒有安排以訪問的方式回應記者的詢問，而在電郵中聲明，說同樣身為亞裔女性的她，必須對抗所有形式的仇亞事件，犯罪也是不能接受的。
邁珍的電郵聲稱，有一間商店因為展示支持她的告示牌而遭到破壞，她說相信警方會徹底調查。
而在列治文區Geary Boulevard的兩個顯眼地方，也有人砸錢用廣告板攻擊陳詩敏，指她延遲在公共安全上的撥款，和從警員方面削減2百萬的撥款。
根據《舊金山紀事報》的報導，對陳詩敏的指責，並沒有把完整的事情解釋清楚，陳詩敏闡明，給警察部門在超時工資上的撥款，最終也是全體市議會通過，而另外一項是削減對非牟利機構SAFE的撥款，因為該組織被指涉嫌涉及濫用公款。
陳詩敏說：「廣告版很簡短，也很少人會去查背景到底是什麼，所以我覺得這種攻擊性的廣告板，就看得到在競選的時候，某些人會不擇手段的，希望能夠爭取到第一區市議員的位。」
(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。
You need to show the words completely so we can make our own judgment. You only show the half. Which is not right and you shouldn’t do that way.