【全國新聞】聯邦當局拘捕南美洲犯罪集團首腦及多名疑犯

【KTSF 周正鈞報導】

一個來自南美洲的犯罪集團,在加州乃至全美各地犯下了罪行,聯邦調查人員近日宣布,涉案集團主腦,以及其他幾名疑犯終於落網。

檢察官Martin Estrada說:「我們給罪犯的信息是,你們的日子不多了。」

一個跨部門合作的特別小組,週三宣佈拘捕了6名從智利來美國進行爆竊及其他罪行的疑犯,調查人員執行了11份聯邦搜查令,沒收了相關的車輛。

Estrada說:「智利是唯一一個屬於免簽計劃的拉丁美洲國家,這讓智利人能夠自動獲得旅遊簽證,而無需通過一般旅遊簽證所需的審查。」

調查人員表示,這些賊人會與犯罪組織經營的租車業務聯繫,租車公司會告訴他們去哪些地方,偷竊昂貴的商品、信用卡和現金預付卡(Debit),然後這些物品會被轉換為禮品卡,或用來購買更多商品。

Estrada說:「這些被告充當了,這個龐大盜竊團隊的指揮者。」

調查人員表示,這個犯罪集團的策劃者是來自Canyon Country,57歲的Juan Carlos Thola-Duran,和他的41歲女友Ana Maria Arriagada。

洛杉磯市長Karen Bass表示,她最近曾與西區和San Fernando的受害者談過。

Bass說:「我們與合作夥伴,一起加強了這些地區的滅罪工作,並將繼續努力。」

調查人員指,從2018年到2024年,這班人及犯罪組織,涉及全國約80個城市約120宗住宅爆竊或盜竊案,賊贓會被轉售,被告從而獲得部分收益。

Estrada說:「被告從這些盜竊中獲得了約550萬美元,但對個人和企業的損失遠超3500萬美元。」

被捕人士將面臨洗黑錢、電信欺詐和合謀等控罪。

