【灣區新聞】報告顯示舊金山大部份餐廳比其他大城市更早打烊（視頻）

一份新研究報告顯示,舊金山(三藩市)的大部份餐廳,比國內其他大城市的餐廳更早打烊,因為晚上9點後就沒什麼客人。

上個星期飲食雜誌Chefspencil發表一份新研究報告,關於世界各地哪些大城市的餐廳營業到最晚,方便顧客預訂晚餐。

在這份報告中,Chefspencil從世界各地89個知名大城市中,挑選了超過4千4百間餐廳,並且分析了它們的晚餐預訂記錄,然後發現,全美有幾個大城市最容易讓顧客預訂晚餐,當中包括紐約、洛杉磯、芝加哥、拉斯維加斯、邁阿密和舊金山。

在這個項目中,邁阿密排第一位,因為大部分餐廳的最後晚餐預約時間是10點半,而舊金山就排最後一位,因為大部分餐廳的最後晚餐預約時間是9點。

這份研究報告得出的結果,符合多名食客多年來的投訴,他們一直說舊金山的餐廳,比其他城市的餐廳更早關門,因此很難在晚上9點後在餐廳用餐。

舊金山紀事報報導,有知名飲食評論人士表示,有次舊金山內的一間餐廳,不願意接待她,因為就快晚上10點了。

對此,舊金山餐飲業界人士表示,他們會提早打烊,是因為晚上9點後,就沒有什麼客人,如果餐廳營業到晚上10點,就不符合成本效益。

