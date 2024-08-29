【全國新聞】司法部特別檢察官就企圖推翻大選結果重新起訴特朗普

August 29, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The Hill)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院一個多月前裁定，前總統特朗普可以享有部份總統刑事豁免權之後，司法部的特別檢察官Jack Smith對有關案件作出修訂，並且再次針對特朗普涉嫌在2021年企圖推翻大選結果的事重新起訴，當中仍然保留對特朗普四項刑事控罪。

Smith提出的36頁新起訴文件，主要是根據聯邦最高法院7月時的裁決而作出修訂和精簡內容，當時最高法院裁定，如果特朗普涉及的是“公職行為”，就可以享有總統刑事豁免權，最高法院並且指示下級法庭重新檢視特朗普的案件，以確定有哪些是可免被起訴的公職行為。

新起訴書移除了部份對特朗普的特定指控，但就仍然保留對特朗普的四項刑事檢控，包括密謀欺詐美國、密謀妨礙官方程序等，反映出Smith相信，最高法院有關總統刑事豁免權的裁決，不會阻礙司法部尋求將特朗普定罪。

特朗普在自己的社交媒體上形容，新的起訴是荒謬的事，他又說控方是出於政治動機。

他先前對這四項指控都不認罪，特朗普在沒有證據情況下堅稱，2020年大選存在廣泛的舞弊行為。

一般預料，今次提出的新起訴，不大可能在11月大選之前開審，辯方律師團隊可能會尋求押後審訊。

負責本案的地區法庭法官，預定9月5日舉行聆訊，聽取控辯雙方提出的建議，如何去推動案件的進程。

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