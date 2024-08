【灣區新聞】舊金山市參事陳詩敏訪長者中心 蒐集在金門公園附近設立長者運動設施的意見（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)第一區市參事陳詩敏(Connie Chan)週四到訪長者中心,宣傳街會及中秋節活動之餘,也為在金門公園附近的長者中心外,設立長者運動設施收集意見。

本週為尊敬長者週,週四陳詩敏去到位於舊金山列治文區的長者中心探望長者之餘,也趁機派發問卷,收集對於在列治文區Fulton街夾36th Ave金門公園一個停車場旁邊的一幅草地,設立適合長者健身和運動設施的意見。

陳詩敏說:「今日特別是向他們講解關於我們未來如何在金門公園內有個地方,我們希望能夠在那裡建立一些適合老人家的運動設施,希望知道他們想法如何,同樣都是鼓勵老人家繼續出去做戶外活動。」

陳詩敏指,問卷調查在9月15日截止,之後會對收集得來的意見進行評估,再決定為長者設立哪一類的運動設施。

至於工程所獲的100萬撥款是來自2020年經選民投票通過的公債提案。

陳詩敏說:「這個一百萬是基於2020年的公園公債,所以這個撥款已經存在,我們不需要去再找資金。」

陳詩敏預計這項工程在2025年年初就可以完工。

