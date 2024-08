【灣區新聞】布里德提出改革舊金山市府憲章 以精簡政府服務及提高問責制效率

【KTSF 陳爍嘉報導】

舊金山市長布里德提出並推動市內憲章全面改革,旨在監督市長、市議員和其他主要官員的權力,改革的目標是要精簡政府服務,並提高問責制效率。

布里德於週二發布了一項行政指令,要求一些市內行政官員建立一個公共渠道,審查對市府運作的修改建議,並在2026年11月建立一項選舉公投提案,以修訂市內憲章,憲章旨在監督市長、市議員和其他主要官員的權力。

布里德未有明確說明她希望看到哪些具體的改變,不過指令中布里德指是時候團結一致,進行全面的改革憲章,提高政府的效率,並改善向居民提供服務的質量。

布里德行政指令的出台之際,同時是她即將面對的連任競選,一些溫和派人士過去曾指出,市府的結構是市長未能實現目標的原因之一。

批評者則表示,市長擁有足夠的權力,但也需要制衡。

舊金山目前的憲章,是由選民於1995年通過,即使多年來處理一次性的提案,已經進行過數十次的修改,但今次改革將為舊金山帶來至今最重大的改變。

