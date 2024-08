【灣區新聞】Outside Lands音樂節吸引逾20萬人到訪 為舊金山創造7千萬經濟效應

【KTSF 萬若全報導】

Outside Lands音樂節過去週末一連三天在舊金山(三藩市)金門公園舉行,吸引超過20萬人到訪,同時也為舊金山創造了七千萬的經濟效應。

冷颼颼的舊金山金門公園,擋不住音樂迷的熱情,週日下午擠爆Polo Field。

創作型歌手Chappell Roan 4點鐘的演出,根據主辦單位,吸引了5萬人,甚至打破她在芝加哥Lollapalooza音樂節的紀錄。

Roan朗朗上口的Hot To Go,引領現場帶動唱,把音樂節帶到最高潮。

今年的Outside Lands音樂節共有七個舞台,50位表演者,包括知名歌手Sabrina Carpenter、Post Malone等。

一名來自巴勒斯坦的女歌手,感性又帶有民族風情的演出,現場出現有人揮舞巴勒斯坦國旗,及黑白格紋頭巾,讓音樂節添上些許的政治味道。

除了音樂,當然少不了美食美酒,根據主辦單位,今年有超過100個攤位,內容相當多元,充分體現舊金山多族裔文化,酒仍是音樂節最受歡迎的攤位。

這個Grass Land,顧名思義就是開放給21歲以上的人吸大麻區。

根據主辦單位,三天下來吸引了22萬人到訪,為舊金山帶來7千萬的經濟效益,不過也對於住在金門公園周遭的居民帶來困擾,除了噪音還有交通,這次舊金山Muni提供手持音樂節節票者免費搭乘,十分方便。

另外,週日下午1點05分左右,當局接到電話,在金門公園離Outside Lands場地,約1.5英里的Nancy Pelosi Drive,手球場內的流動廁所,發現一名男子已經沒有呼吸,急救人員宣布當場死亡。

當局表示,初步調查顯示,此事件跟音樂節沒有關係,也跟犯罪無關,這已經是Outside Lands連續第二年在金門公園發現有人死亡。

