【灣區新聞】Outside Lands音樂節吸引逾20萬人到訪 為舊金山創造7千萬經濟效應

August 13, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

Outside Lands音樂節過去週末一連三天在舊金山（三藩市）金門公園舉行，吸引超過20萬人到訪，同時也為舊金山創造了七千萬的經濟效應。

冷颼颼的舊金山金門公園，擋不住音樂迷的熱情，週日下午擠爆Polo Field。

創作型歌手Chappell Roan 4點鐘的演出，根據主辦單位，吸引了5萬人，甚至打破她在芝加哥Lollapalooza音樂節的紀錄。

Roan朗朗上口的Hot To Go，引領現場帶動唱，把音樂節帶到最高潮。

今年的Outside Lands音樂節共有七個舞台，50位表演者，包括知名歌手Sabrina Carpenter、Post Malone等。

一名來自巴勒斯坦的女歌手，感性又帶有民族風情的演出，現場出現有人揮舞巴勒斯坦國旗，及黑白格紋頭巾，讓音樂節添上些許的政治味道。

除了音樂，當然少不了美食美酒，根據主辦單位，今年有超過100個攤位，內容相當多元，充分體現舊金山多族裔文化，酒仍是音樂節最受歡迎的攤位。

這個Grass Land，顧名思義就是開放給21歲以上的人吸大麻區。

根據主辦單位，三天下來吸引了22萬人到訪，為舊金山帶來7千萬的經濟效益，不過也對於住在金門公園周遭的居民帶來困擾，除了噪音還有交通，這次舊金山Muni提供手持音樂節節票者免費搭乘，十分方便。

另外，週日下午1點05分左右，當局接到電話，在金門公園離Outside Lands場地，約1.5英里的Nancy Pelosi Drive，手球場內的流動廁所，發現一名男子已經沒有呼吸，急救人員宣布當場死亡。

當局表示，初步調查顯示，此事件跟音樂節沒有關係，也跟犯罪無關，這已經是Outside Lands連續第二年在金門公園發現有人死亡。

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