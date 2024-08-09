【灣區新聞】舊金山金門公園連續兩個週末舉行音樂會 該區將實施封路（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

第16屆Outside Lands音樂節，將於週五起開始一連三日，在舊金山（三藩市）金門公園舉行，另外一場獨立的音樂會也會在8月16、17日週末舉行，換言之，由週四晚起連續兩個週末，金門公園區多條主要道路將會封路，Muni公車亦會改道行走，列治文區往返日落區的交通預計會受嚴重影響。

第16屆Outside Lands音樂會將在8月9日至11日早上11時至晚上10時，在舊金山金門公園舉行，而另外一場獨立的音樂會，也會在8月16、17日週末舉行，活動預料會有近十萬人參加，因此，金門公園區多條主要道路將會封路，包括JFK Drive從Transverse至36街、25街、30街和43街等，還有海灘位置，當局將由Ocean Beach海邊至Great Hightway完全封閉。

大家預料由週四晚8時起開始就會封路，列治文區往返日落區將會受嚴重影響，駕車人士如要由列治文區往返日落區，只有19街和Stanyan街可以通行。

第一區市參事陳詩敏（Connie Chan）說：「最大的問題是，不僅是列治文區到日落區，日落區亦不能通過列治文區，大家唯一的選擇是19th Ave和Stanyan街，大家才可以南北去向。」

Muni公車多條路線亦會改道行走，包括N Judah、5、5R、7、18、28、29和44，更多公共交通改道的資訊，可以到交通局網站http://SFMTA.com查詢。

同時，市參事陳詩敏補充說，經過以往經驗，要求了市府和康樂部增設社區熱線，居民於活動期間若果有任何投訴，不論是有汽車阻擋車房，或是音樂太嘈吵，都可以打社區熱線投訴，電話是415-965-8001，會有中文服務。

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