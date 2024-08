【灣區新聞】舊金山金門公園連續兩個週末舉行音樂會 該區將實施封路（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

第16屆Outside Lands音樂節,將於週五起開始一連三日,在舊金山(三藩市)金門公園舉行,另外一場獨立的音樂會也會在8月16、17日週末舉行,換言之,由週四晚起連續兩個週末,金門公園區多條主要道路將會封路,Muni公車亦會改道行走,列治文區往返日落區的交通預計會受嚴重影響。

第16屆Outside Lands音樂會將在8月9日至11日早上11時至晚上10時,在舊金山金門公園舉行,而另外一場獨立的音樂會,也會在8月16、17日週末舉行,活動預料會有近十萬人參加,因此,金門公園區多條主要道路將會封路,包括JFK Drive從Transverse至36街、25街、30街和43街等,還有海灘位置,當局將由Ocean Beach海邊至Great Hightway完全封閉。

大家預料由週四晚8時起開始就會封路,列治文區往返日落區將會受嚴重影響,駕車人士如要由列治文區往返日落區,只有19街和Stanyan街可以通行。

第一區市參事陳詩敏(Connie Chan)說:「最大的問題是,不僅是列治文區到日落區,日落區亦不能通過列治文區,大家唯一的選擇是19th Ave和Stanyan街,大家才可以南北去向。」

Muni公車多條路線亦會改道行走,包括N Judah、5、5R、7、18、28、29和44,更多公共交通改道的資訊,可以到交通局網站http://SFMTA.com查詢。

同時,市參事陳詩敏補充說,經過以往經驗,要求了市府和康樂部增設社區熱線,居民於活動期間若果有任何投訴,不論是有汽車阻擋車房,或是音樂太嘈吵,都可以打社區熱線投訴,電話是415-965-8001,會有中文服務。

