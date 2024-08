【KTSF】

中半島南舊金山(南三藩市)的Bimbo Bakeries麵包公司,同意支付16萬2千元和解金,給灣區空氣質素管理局,取代多年來累積的違例罰款。

灣區空氣質素管理局表示,Bimbo Bakeries, USA位於南舊金山的廠房,從2016到19年以及2021年,因為沒有每年做鍋爐排放源頭的檢測,因此面臨每年15萬元罰款。

另外,該公司也因為有一天的一氧化碳排放量超標,而被罰1萬2千元,Bimbo Bakeries同意支付16萬2千元和解金,解決所有違例的問題。

空氣質素管理局表示,當有設施違反空氣質素條例時,違例者需要在十日內作出回應,以及提交如何改正問題的計劃,包括暫時關閉部分運作系統,或更改器材,達到符合排放標準。

