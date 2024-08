【灣區新聞】舊金山市長參選人佩斯金談解決舊金山住屋短缺方法

【KTSF 歐志洲報導】

如何解決舊金山(三藩市)住屋短缺的問題,是舊金山市長選舉中許多人關注的一個項目,參選人佩斯金週一在Soma區一個住屋發展項目的現場表示,市府需要尋找更多的機制去興建可負擔房屋。

競選舊金山市長的市議會主席佩斯金,週一在Soma區的一個住屋發展項目指出,市府的建屋計劃中,在高尚住宅單位方面達到了目標的150%,但是在興建中產階層人士住屋方面不夠,許多例如是巴士司機和教師的民眾,負擔不起舊金山的住屋。

佩斯金說:「最重要的是必須建可負擔住宅,讓孩子與父母、孫兒與祖父母能生活在同一個社區中。」

佩斯金提出一項簡稱為WHAMI的勞動力住屋與中等收入可負擔房屋法案(Workforce Housing & Affordable Middle-Income (WHAMI) Act),允許市府發行收益債券,來取得建屋的資金,用於興建給在中位收入80%至120%的中等收入家庭居住。

這類債券不需要獲得選民表決,而是每項工程需要相關市府部門和市議會的批准來取得經費,而計劃下的住屋項目,租金不得超過市場租金的85%,而租戶的收入,也不能超過中位收入的120%,舊金山一個四口家庭,目前的中位收入定為179,800元。

針對其他一些市長參選人指佩斯金不支持興建更多的住屋,佩斯金在回答本台詢問中表示,在市議會服務的24年之內,共批准了115,000個住屋單位的建成,是所有參選人之中最多的。

