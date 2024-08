【灣區新聞】舊金山Laguna Honda醫院開始接受新的住院病人（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

Laguna Honda醫院一直是為市內幾百名最脆弱、有複雜的醫療護理需求的人士,提供安全網醫療服務的機構,但在2022年4月失去資助要關閉,在經過為期兩年聯邦的重新認證過程後,舊金山(三藩市)唯一以公共資金資助的專業護理Laguna Honda醫院,開始接受新的住院病人。

加州公共衛生部週四宣佈,舊金山Laguna Honda醫院和康復中心恢復接收院友,並歡迎在聯邦對醫院重新認證過程中,搬離醫院的舊院友再次入住。

上個月醫院經過為期兩年改進過程後,成功獲得了醫療保險,和醫療補助服務中心CMS的全面認證。

這重新認證,讓醫院獲得病人護理的資金,並允許這間佔舊金山所有專業護理床位超過三成的醫院,開放接收住院患者。

而在在CMS指示下,轉移到其他設施的舊院友,可以優先回到醫院。

未來幾星期,其他符合護理資格、需要專業護理的病患也將會重新入住。

