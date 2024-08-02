【灣區新聞】舊金山Laguna Honda醫院開始接受新的住院病人（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

Laguna Honda醫院一直是為市內幾百名最脆弱、有複雜的醫療護理需求的人士，提供安全網醫療服務的機構，但在2022年4月失去資助要關閉，在經過為期兩年聯邦的重新認證過程後，舊金山（三藩市）唯一以公共資金資助的專業護理Laguna Honda醫院，開始接受新的住院病人。

加州公共衛生部週四宣佈，舊金山Laguna Honda醫院和康復中心恢復接收院友，並歡迎在聯邦對醫院重新認證過程中，搬離醫院的舊院友再次入住。

上個月醫院經過為期兩年改進過程後，成功獲得了醫療保險，和醫療補助服務中心CMS的全面認證。

這重新認證，讓醫院獲得病人護理的資金，並允許這間佔舊金山所有專業護理床位超過三成的醫院，開放接收住院患者。

而在在CMS指示下，轉移到其他設施的舊院友，可以優先回到醫院。

未來幾星期，其他符合護理資格、需要專業護理的病患也將會重新入住。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。