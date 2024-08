【KTSF】

灣區逐漸回暖,由現在到下星期氣溫會較同期正常氣溫稍為高一點,星期五和星期六有機會出現旱天雷。

上週末一股低氣壓帶來清涼和大霧的天氣,由星期三開始,天氣開始回暖。

國家氣象局指出,現在到下星期二,灣區會炎熱,氣溫較同期高華氏4至8度,東灣、北灣地區可能出現旱天雷,但機會較微,較高機會出現旱天雷的地區是Sierra山區以及中谷。

