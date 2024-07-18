【灣區新聞】舊金山市議會通過Stonestown商場發展計劃（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

舊金山（三藩市）市議會週二一致表決通過日落區Stonestown商場和周圍地區的發展計劃。

在計劃下，Stonestown商場將擴建成一個社區中心，其中包括加建3,500個住屋單位。

Stonestown商場佔地40英畝，其中的30英畝目前是停車場，發展計劃將加建3,500個住屋單位，其中兩成需要是可負擔房屋，這些住屋可以幫助市府達到在2031年之前，多建82,000個住屋單位的目標。

計劃也將附加有6英畝的公園，還有一個有餐館戶外設施的廣場和康樂空間，主要街道是20th Avenue，會有商店、餐館和娛樂設施。

發展商表示，該計劃將創造800個和建築有關的工作，與超過一千個永久性職位，也會翻新現有的一個兒童遊樂場，和捐270萬元給那裡的19號消防局。

發展商也會支付5千萬元給舊金山交通局去舒緩交通問題，而新的停車位則將建在地底下。

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