【加州新聞】加州州長紐森簽署法案 禁學校通知家長孩子性別表達（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州AB 1955號提案禁止學校通知家長孩子性別表達有關資訊,獲得參眾兩院通過後,週一州長紐森正式簽署成為法案,成為全國首創。

州眾議員Chris Ward提出的AB1955「安全法案」,禁止學區實施要求教師在未經學生許可的情況下,向家長或監護人披露有關學生性別認同、性取向或性別表達的任何資訊的政策。

這項提案引起極大的爭議,反對者認為侵犯父母的權利,家長有權知道自己的未成年子女在學校做什麼,學校職員無權向家長保守秘密。

支持者則認為,AB1955為LGBTQ+青年提供避風港,不論在議會或是學區會議上,都引發極大的辯論。

在加州各地,一些學區委員已經討論或投票要求學校向父母或監護人揭露學生的性別認同,無論學生是否同意,包括北加州Rocklin學區、南加州Chino學區,不過遭到加州司法部的警告,甚至訴訟。

在灣區,該法案不會產生太大影響,舊金山聯合學區已經制定一項政策,禁止教職員在未經過學生書面同意情況下,披露學生的性別或性別認同。

