【加州新聞】青年在Sacramento縣American River懷疑墮海失蹤

【KTSF 朱慧琪報導】

一名青年日前在Sacramento縣的American River懷疑墮海失蹤，當局仍在加緊搜索。

American River是夏日期間一家人渡假的熱門地點。

居民Joan Grace說：「週末這裡真的人很多，有很多兒童、很多青少年。」

Grace經常到附近的Clay Banks一帶，這天不是她第一次看到在海上救援。

Grace說：「很多人在此溺水，很多瘋狂事發生，有人被捲入水流。」

官員花了超過4小時尋找一名失蹤的青年，他早前與一名25歲男子一起落水後失蹤。

Sacramento Metro Fire隊長Mark Nunez說：「兩人都遇溺了，一名市民潛下水，成功救出了其中一人。」

25歲男子目前在醫院留醫。

Sacramento Metro Fire向本地3號電視台確認，這是今年至今在Clay Banks發生的第二宗溺水事件，相信兩名遇溺者都沒有穿救生衣。

Nunez說：「我知道救生衣不舒服，但它可以救你的命。」

在搜索過程中，Sacramento縣警向水中的人分發了救生衣、特別是兒童．

Sacramento縣首席公園護林員Leonard Orman說：「主要問題之一是，大家低估了這條河流，尤其是每年此時，他們高估了自己的能力，這點為他們帶來麻煩。」

目前Sacramento縣正致力保護市民預防同類悲劇再發生。

說：「我們的船在河上，其他機構的船也在河上，監視大家在水上和水中的安全。」

當局仍在American River搜救失蹤青年，對Grace來說，這次事件是一個重要的提醒。

Grace說：「有點難以承受，但願今夏人人都安全，而夏天才剛開始。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。