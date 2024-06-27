【加州新聞】青年在Sacramento縣American River懷疑墮海失蹤

June 27, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

一名青年日前在Sacramento縣的American River懷疑墮海失蹤，當局仍在加緊搜索。

American River是夏日期間一家人渡假的熱門地點。

居民Joan Grace說：「週末這裡真的人很多，有很多兒童、很多青少年。」

Grace經常到附近的Clay Banks一帶，這天不是她第一次看到在海上救援。

Grace說：「很多人在此溺水，很多瘋狂事發生，有人被捲入水流。」

官員花了超過4小時尋找一名失蹤的青年，他早前與一名25歲男子一起落水後失蹤。

Sacramento Metro Fire隊長Mark Nunez說：「兩人都遇溺了，一名市民潛下水，成功救出了其中一人。」

25歲男子目前在醫院留醫。

Sacramento Metro Fire向本地3號電視台確認，這是今年至今在Clay Banks發生的第二宗溺水事件，相信兩名遇溺者都沒有穿救生衣。

Nunez說：「我知道救生衣不舒服，但它可以救你的命。」

在搜索過程中，Sacramento縣警向水中的人分發了救生衣、特別是兒童．

Sacramento縣首席公園護林員Leonard Orman說：「主要問題之一是，大家低估了這條河流，尤其是每年此時，他們高估了自己的能力，這點為他們帶來麻煩。」

目前Sacramento縣正致力保護市民預防同類悲劇再發生。

說：「我們的船在河上，其他機構的船也在河上，監視大家在水上和水中的安全。」

當局仍在American River搜救失蹤青年，對Grace來說，這次事件是一個重要的提醒。

Grace說：「有點難以承受，但願今夏人人都安全，而夏天才剛開始。」

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