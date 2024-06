【加州新聞】青年在Sacramento縣American River懷疑墮海失蹤

【KTSF 朱慧琪報導】

一名青年日前在Sacramento縣的American River懷疑墮海失蹤,當局仍在加緊搜索。

American River是夏日期間一家人渡假的熱門地點。

居民Joan Grace說:「週末這裡真的人很多,有很多兒童、很多青少年。」

Grace經常到附近的Clay Banks一帶,這天不是她第一次看到在海上救援。

Grace說:「很多人在此溺水,很多瘋狂事發生,有人被捲入水流。」

官員花了超過4小時尋找一名失蹤的青年,他早前與一名25歲男子一起落水後失蹤。

Sacramento Metro Fire隊長Mark Nunez說:「兩人都遇溺了,一名市民潛下水,成功救出了其中一人。」

25歲男子目前在醫院留醫。

Sacramento Metro Fire向本地3號電視台確認,這是今年至今在Clay Banks發生的第二宗溺水事件,相信兩名遇溺者都沒有穿救生衣。

Nunez說:「我知道救生衣不舒服,但它可以救你的命。」

在搜索過程中,Sacramento縣警向水中的人分發了救生衣、特別是兒童.

Sacramento縣首席公園護林員Leonard Orman說:「主要問題之一是,大家低估了這條河流,尤其是每年此時,他們高估了自己的能力,這點為他們帶來麻煩。」

目前Sacramento縣正致力保護市民預防同類悲劇再發生。

說:「我們的船在河上,其他機構的船也在河上,監視大家在水上和水中的安全。」

當局仍在American River搜救失蹤青年,對Grace來說,這次事件是一個重要的提醒。

Grace說:「有點難以承受,但願今夏人人都安全,而夏天才剛開始。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。