【全國新聞】聯邦最高法院或裁定愛達荷州面臨危急情況的孕婦可緊急墮胎

彭博新聞社報導,根據洩漏出來的一份聯邦最高法院裁決意見書,曾短暫出現在最高法院的網站,這份意見書似乎傾向於容許愛達荷州對面臨健康危急情況的孕婦,可以接受緊急墮胎。

根據洩漏的文件顯示,最高法院以6比3票數裁定,恢復下級法庭的命令,容許愛達荷州的醫院,可以對面臨危急健康的孕婦施行緊急墮胎手術,以保護孕婦的生命。

最高法院也承認,這份文件不經意地洩漏登載出來,但其後很快被移除。

文件提到,三名保守派大法官對裁決持不同意見,並且同意將案件發還聯邦第九巡迴上訴庭繼續在審理。

今次洩漏的文件未必一定是最後裁決,因為大法官仍未正式公佈裁決,本案的原告是拜登政府認為,醫院必須為生命受到威脅的孕婦提供緊急墮胎以穩定病情。

自從最高法院兩年前推翻婦女擁有墮胎權的路韋案之後,大部份共和黨控制的州份,開始執行嚴格的墮胎禁令,而愛達荷州是14個實施嚴格墮胎禁令的州份之一。

消息指出,孕婦到急症室求診被拒的個案激增,有些孕婦更需要空運到外州急救。

