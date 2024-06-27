【全國新聞】聯邦最高法院或裁定愛達荷州面臨危急情況的孕婦可緊急墮胎

【KTSF 張麗月報導】

彭博新聞社報導，根據洩漏出來的一份聯邦最高法院裁決意見書，曾短暫出現在最高法院的網站，這份意見書似乎傾向於容許愛達荷州對面臨健康危急情況的孕婦，可以接受緊急墮胎。

根據洩漏的文件顯示，最高法院以6比3票數裁定，恢復下級法庭的命令，容許愛達荷州的醫院，可以對面臨危急健康的孕婦施行緊急墮胎手術，以保護孕婦的生命。

最高法院也承認，這份文件不經意地洩漏登載出來，但其後很快被移除。

文件提到，三名保守派大法官對裁決持不同意見，並且同意將案件發還聯邦第九巡迴上訴庭繼續在審理。

今次洩漏的文件未必一定是最後裁決，因為大法官仍未正式公佈裁決，本案的原告是拜登政府認為，醫院必須為生命受到威脅的孕婦提供緊急墮胎以穩定病情。

自從最高法院兩年前推翻婦女擁有墮胎權的路韋案之後，大部份共和黨控制的州份，開始執行嚴格的墮胎禁令，而愛達荷州是14個實施嚴格墮胎禁令的州份之一。

消息指出，孕婦到急症室求診被拒的個案激增，有些孕婦更需要空運到外州急救。

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