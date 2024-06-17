【灣區新聞】華裔餐館業主涉嫌挪用300多萬聯邦疫情補助金被裁定罪名成立

【KTSF 歐志洲報導】
沙加緬度一名華裔餐館業主，因為將300多萬的聯邦疫情補助金挪進自己私人戶口，和花在私人消費上，被聯邦司法部起訴，罪名成立，被判入獄兩年半。
法庭文件顯示，沙加緬度58歲男子David Tai Leung擁有的三間餐館，包括在Daly City的Kome自助餐館、Concord市的Tomi自助餐館，和聖荷西的Tomi日本料理燒烤店。
Tai Leung在2021年5月，向聯邦的「餐廳振興基金」（Restaurant Revitalization Funds）申請500萬的補助，表明會用在和生意有關的開支，例如工資、租金和水電費等，Tai Leung在一個月後取得這筆錢。
聯邦司法部表示，Tai Leung承認將大約350萬轉入自己控制的私人投資戶口，用這筆錢來買股票，和支付他在沙加緬度住家的貸款。
Tai Leung也承認在此之前申請並取得兩次「薪資保障計劃」的貸款（Paycheck Protection Program），當局表示，Tai Leung 把其中的一些錢用在一間賭場，和一間Lexus的代理商。
檢控官表示，Tai Leung從聯邦疫情補助計劃中取得共560萬，濫用了336萬，Tai Leung對三項欺詐罪認罪，被法庭判處入獄兩年半，出獄後需要受監督三年，並需要償還約330萬。
在欺詐罪以外，Leung在去年11月的時候，也對六項工資盜竊、逃稅和報假稅控罪表示認罪。
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