【灣區新聞】華裔餐館業主涉嫌挪用300多萬聯邦疫情補助金被裁定罪名成立

【KTSF 歐志洲報導】

沙加緬度一名華裔餐館業主,因為將300多萬的聯邦疫情補助金挪進自己私人戶口,和花在私人消費上,被聯邦司法部起訴,罪名成立,被判入獄兩年半。

法庭文件顯示,沙加緬度58歲男子David Tai Leung擁有的三間餐館,包括在Daly City的Kome自助餐館、Concord市的Tomi自助餐館,和聖荷西的Tomi日本料理燒烤店。

Tai Leung在2021年5月,向聯邦的「餐廳振興基金」(Restaurant Revitalization Funds)申請500萬的補助,表明會用在和生意有關的開支,例如工資、租金和水電費等,Tai Leung在一個月後取得這筆錢。

聯邦司法部表示,Tai Leung承認將大約350萬轉入自己控制的私人投資戶口,用這筆錢來買股票,和支付他在沙加緬度住家的貸款。

Tai Leung也承認在此之前申請並取得兩次「薪資保障計劃」的貸款(Paycheck Protection Program),當局表示,Tai Leung 把其中的一些錢用在一間賭場,和一間Lexus的代理商。

檢控官表示,Tai Leung從聯邦疫情補助計劃中取得共560萬,濫用了336萬,Tai Leung對三項欺詐罪認罪,被法庭判處入獄兩年半,出獄後需要受監督三年,並需要償還約330萬。

在欺詐罪以外,Leung在去年11月的時候,也對六項工資盜竊、逃稅和報假稅控罪表示認罪。

