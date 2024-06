【KTSF】

舊金山(三藩市)Mission區星期六清晨發生槍擊案,一人死亡。

舊金山警方表示,在星期六清晨4時左右接報,Mission街靠近16街Bart捷運站發生槍擊案,警方到場後,發現一名有明顯槍傷的受害者,並即時為他進行搶救,但受害者送院後不治。

舊金山警方目前循謀殺案方向調查,呼籲目睹到本案的目擊者可以聯絡舊金山警方,電話是(415) 575-4444。

