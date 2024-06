【灣區新聞】舊金山市長選舉民調最高的5名參選人舉行辯論

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選務處公佈的13個正式競選市長選舉的參選人中民調最高的5人,週三晚舉行了首場公開辯論。

5位參選人針對舊金山面對的問題,發表他們的意見,其中現任市長布里德體提出,舊金山罪案下降的數據。

布里德說:「我們現在看到舊金山十年來最低的犯罪數字,今年至今,汽車盜竊下跌50%,財產盜竊下跌30%,下降的趨勢還在持續中。」

前市長麥法恩(Mark Farrell)再度表示,要是獲選市長,會辭掉警察局長Bill Scott和打擊毒品問題。

麥法恩說:「身為市長,我將宣布我市進入緊急狀態,這會讓我們向州和聯邦政府要求額外的資金,來請更多的執法人力,並讓我們可以設立一個全天開放的治療中心。」

沒有從政經驗的羅偉(Daniel Lurie)則提出,自己是最適當人選的原因,並表示在上任第一年,將增加無家可歸人士庇護床位,和禁止人們在路上紮營露宿。

羅偉說:「我有一個方案在上任頭六個月,增設1500個新的庇護床位,它們會是安全、有尊嚴的,人們不再需要露宿街頭,他們也不被允許露宿街頭。」

但是羅偉缺乏參政的經驗,也成為一些參選人攻擊的目標。

麥法恩說:「羅偉,這顯示了你缺乏經驗。」

現任市議員安世輝(Ahsha Safai)說:「這顯示了向羅偉這樣,沒有在市府工作過的人缺乏經驗。」

羅偉反駁說:「台上(四人)加起來有超過70年的從政經驗,但是大家可以看到現狀如何。」

現任市議員佩斯金(Aaron Peskin)和安世輝則強調,要是獲選,將要改革市府的操作。

佩斯金說:「不幸的是,警察被下令逮捕的是用毒人,而不是毒販,我們逮捕的人當中,吸毒的比販毒的人多,這並不能解決問題。」

安世輝說:「我們現在有大約1000個住屋輔助的床位空著,有數百個可負擔單位空著,數百個庇護床位空著,這不是市府資源的問題,是一個上面領導能力的問題。」

5位市長參選人也被問及,要是能夠魔術般解決一個問題,他們會怎樣做?

安世輝說:「絕對是用毒過量,和人們死在街上的問題。」

麥法恩說:「我會把淘金者帶回到舊金山。」

羅偉說:「絕對是毒品危機,但是我們也可以從建立一個世界級的公共教育制度開始。」

布里德說:「我要能揮魔術棒,一夜之間有十萬個住屋單位出現。」

佩斯金說:「聽起來不可能,但我會大刀闊斧改革市府僱員系統,這只有市長能夠做到,就可以請到空缺的護士、911接線員、警員等,我會改革公務人員制。」

