【灣區新聞】舊金山市長選舉民調最高的5名參選人舉行辯論

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選務處公佈的13個正式競選市長選舉的參選人中民調最高的5人，週三晚舉行了首場公開辯論。

5位參選人針對舊金山面對的問題，發表他們的意見，其中現任市長布里德體提出，舊金山罪案下降的數據。

布里德說：「我們現在看到舊金山十年來最低的犯罪數字，今年至今，汽車盜竊下跌50%，財產盜竊下跌30%，下降的趨勢還在持續中。」

前市長麥法恩（Mark Farrell）再度表示，要是獲選市長，會辭掉警察局長Bill Scott和打擊毒品問題。

麥法恩說：「身為市長，我將宣布我市進入緊急狀態，這會讓我們向州和聯邦政府要求額外的資金，來請更多的執法人力，並讓我們可以設立一個全天開放的治療中心。」

沒有從政經驗的羅偉（Daniel Lurie）則提出，自己是最適當人選的原因，並表示在上任第一年，將增加無家可歸人士庇護床位，和禁止人們在路上紮營露宿。

羅偉說：「我有一個方案在上任頭六個月，增設1500個新的庇護床位，它們會是安全、有尊嚴的，人們不再需要露宿街頭，他們也不被允許露宿街頭。」

但是羅偉缺乏參政的經驗，也成為一些參選人攻擊的目標。

麥法恩說：「羅偉，這顯示了你缺乏經驗。」

現任市議員安世輝（Ahsha Safai）說：「這顯示了向羅偉這樣，沒有在市府工作過的人缺乏經驗。」

羅偉反駁說：「台上（四人）加起來有超過70年的從政經驗，但是大家可以看到現狀如何。」

現任市議員佩斯金（Aaron Peskin）和安世輝則強調，要是獲選，將要改革市府的操作。

佩斯金說：「不幸的是，警察被下令逮捕的是用毒人，而不是毒販，我們逮捕的人當中，吸毒的比販毒的人多，這並不能解決問題。」

安世輝說：「我們現在有大約1000個住屋輔助的床位空著，有數百個可負擔單位空著，數百個庇護床位空著，這不是市府資源的問題，是一個上面領導能力的問題。」

5位市長參選人也被問及，要是能夠魔術般解決一個問題，他們會怎樣做？

安世輝說：「絕對是用毒過量，和人們死在街上的問題。」

麥法恩說：「我會把淘金者帶回到舊金山。」

羅偉說：「絕對是毒品危機，但是我們也可以從建立一個世界級的公共教育制度開始。」

布里德說：「我要能揮魔術棒，一夜之間有十萬個住屋單位出現。」

佩斯金說：「聽起來不可能，但我會大刀闊斧改革市府僱員系統，這只有市長能夠做到，就可以請到空缺的護士、911接線員、警員等，我會改革公務人員制。」

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