【灣區新聞】紅木城可負擔住屋項目被燒毀 暫時未知何時重建（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區中半島紅木城一項原本計劃有179個可負擔住屋單位，正在興建中的項目，週一被八級大火吞噬，San Mateo縣議會主席Warren Slocum表示，對事件感到失望，也暫時不知道什麼時候能夠重建。

被大火燒毀的可負擔住房項目座落在Middlefield 路2700號，原本計劃在明年底落成，兩天前的大火之後，現在只有一堆瓦礫和建築工程用的鷹架，消防人員還在對瓦礫噴水，防止火勢重新燒起。

Menlo Park消防區消防員Jon Johnston說：「我們現在要確保現場安全，因為瓦礫堆積得深，現在還有火點和在燃燒的東西，消防人員繼續留在這裡，對應這些隨時會燒起來的火點，特別是在現在炎熱的天氣中。」

消防人員正在調查起火原因，也將協助建築公司拆除鷹架，並確保附近的其他住屋和火車道不會受到威脅，然後在對大火的調查完成後，再把地方交回給縣府和建築商。

San Mateo縣議會主席Warren Slocum表示，這個有179個可負擔房屋單位的工程，耗時大約十年，籌到1.55億的資金，原本是要在2025年年底前建成，給地方中間收入15%到80%的家庭居住。

Slocum說：「現在律師要研究這個發展項目的合約和保險資料，希望從中取得的錢，能夠讓我們重建，因為我們百分百承諾重建這個公寓，但過程可能還需要一段時。」

Slocum也藉機會提醒民眾，要為突如其來可能發生的災難事件做好準備。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。