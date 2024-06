【灣區新聞】紅木城可負擔住屋項目被燒毀 暫時未知何時重建（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區中半島紅木城一項原本計劃有179個可負擔住屋單位,正在興建中的項目,週一被八級大火吞噬,San Mateo縣議會主席Warren Slocum表示,對事件感到失望,也暫時不知道什麼時候能夠重建。

被大火燒毀的可負擔住房項目座落在Middlefield 路2700號,原本計劃在明年底落成,兩天前的大火之後,現在只有一堆瓦礫和建築工程用的鷹架,消防人員還在對瓦礫噴水,防止火勢重新燒起。

Menlo Park消防區消防員Jon Johnston說:「我們現在要確保現場安全,因為瓦礫堆積得深,現在還有火點和在燃燒的東西,消防人員繼續留在這裡,對應這些隨時會燒起來的火點,特別是在現在炎熱的天氣中。」

消防人員正在調查起火原因,也將協助建築公司拆除鷹架,並確保附近的其他住屋和火車道不會受到威脅,然後在對大火的調查完成後,再把地方交回給縣府和建築商。

San Mateo縣議會主席Warren Slocum表示,這個有179個可負擔房屋單位的工程,耗時大約十年,籌到1.55億的資金,原本是要在2025年年底前建成,給地方中間收入15%到80%的家庭居住。

Slocum說:「現在律師要研究這個發展項目的合約和保險資料,希望從中取得的錢,能夠讓我們重建,因為我們百分百承諾重建這個公寓,但過程可能還需要一段時。」

Slocum也藉機會提醒民眾,要為突如其來可能發生的災難事件做好準備。

