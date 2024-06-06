【財經新聞】通脹高企生活成本上升 美國員工離職意願下降

【KTSF 張擎鳳報導】

通脹高企下，生活成本上升，以及全球地緣政治與衝突頻發，使得美國員工離職意願下降，一項由人力資源顧問公司WTW所做的調查發現，有七成二的員工選擇留任現在的工作，其中薪金與福利待遇，仍是選擇的主要因素。

根據WTW公司發布的2024年全球福利態度調查結果，通漲率飆升，生活成本居高不下，全球地緣政治局勢動盪，這些因素導致美國員工不想離職。

在這項調查中，高達72%的員工選擇留在現有的公司工作，與2022年相比，這一比例大幅增加，當時只有53%的員工選擇留任。

然而，員工選擇留任的原因與2022年相似，薪資、工作保障和健保福利，仍然是員工留下來的首要原因，此外，彈性的工作安排，也成為員工決定留任的重要因素。

儘管薪資仍然是吸引和保留員工的主要驅動，但調查發現，福利也越來越受重視，近一半的員工因為福利待遇而選擇留任，超過一半的員工出於同樣的原因留任，如果福利方案能夠滿足員工的需求，82%員工選擇保持現有工作。

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