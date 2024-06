【財經新聞】通脹高企生活成本上升 美國員工離職意願下降

【KTSF 張擎鳳報導】

通脹高企下,生活成本上升,以及全球地緣政治與衝突頻發,使得美國員工離職意願下降,一項由人力資源顧問公司WTW所做的調查發現,有七成二的員工選擇留任現在的工作,其中薪金與福利待遇,仍是選擇的主要因素。

根據WTW公司發布的2024年全球福利態度調查結果,通漲率飆升,生活成本居高不下,全球地緣政治局勢動盪,這些因素導致美國員工不想離職。

在這項調查中,高達72%的員工選擇留在現有的公司工作,與2022年相比,這一比例大幅增加,當時只有53%的員工選擇留任。

然而,員工選擇留任的原因與2022年相似,薪資、工作保障和健保福利,仍然是員工留下來的首要原因,此外,彈性的工作安排,也成為員工決定留任的重要因素。

儘管薪資仍然是吸引和保留員工的主要驅動,但調查發現,福利也越來越受重視,近一半的員工因為福利待遇而選擇留任,超過一半的員工出於同樣的原因留任,如果福利方案能夠滿足員工的需求,82%員工選擇保持現有工作。

