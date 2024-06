【加州新聞】針灸醫師談Medi-Cal白卡針灸服務報銷費（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對州長紐森原本計劃在5月的修改預算中,取消給予Medi-Cal白卡提供針灸服務的報銷費,之後代表舊金山的加州參議員威善高也發表聲明表示,加州參眾兩院的代表達成共識,會和州長協商,在制定修改預算時,必須恢復對針灸服務的保障,有華裔領袖表示,希望加州議會有更多的華裔代表,爭取華裔社區的權益。

美國中醫工會會長薛初龍週二分享了他看針灸病人的經歷,薛醫生表示,從1978年起,Medi-Cal白卡有給予針灸病人福利,給醫師提供的報銷費開始時十多元,在擔任加州眾議院財政委員會主席的丁右立幫忙爭取後,增加到現在的60元。

薛醫師表示,現在每個星期看20到30個Medi-Cal白卡的病人,他也說其中一些甚至是家庭醫生介紹來的,因為西方藥物不一定能夠有效治療病痛,或是帶有副作用。

薛醫師說:「60元其實比市場價還是低很多,我們看過針灸的人都知道,但是我們很多針灸師還是願意收,為了幫助我們社區的病人。」

加州參議員威善高表示,和包括加州眾議員丁右立和羅達倫的加州議會亞太裔立法黨團,聯同社區領袖,在和州長制定最後版本的修訂預算時,確保針灸將持續是Medi-Cal白卡的一項福利。

舊金山退休法官郭麗蓮(Lillian Sing),和角逐取代丁右立,代表舊金山西部加州眾議院第19選區議席的李志威表示,事件也提醒民眾要保留州府有華裔民選官員的重要性。

郭麗蓮說:「我們需要有人在州府沙加緬度,有人向政客遊說,這次是向州長說什麼東西是重要的。」

加州眾議員參選人李志威(David Lee)說:「我認為恢復針灸方面的撥款是迫切重要的,因為我們很多的年長人士,是低收入而有病痛的人,他們確實需要這些服務,所以將會受到影響。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。