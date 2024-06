【KTSF】

豐田(Toyota)宣佈召回維修10萬部Pick Up貨車,及凌志豪華SUV。

這次的召回維修受影響的車款,涉及約10萬部豐田的Tundra Pick Up貨車,及約3500部凌志LX 600豪華SUV,都是汽油動力版本。

豐田指有部份車輛在製造時,可能有碎片留在引擎,有機會導引汽車失去動力,或運作不順暢,但豐田暫時還未找出解決方法,當找到方法後就會免費為車主維修,預計受影響車主預計下月底會收到通知。

