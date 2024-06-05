【國際新聞】諾曼地登陸80週年 二戰盟國將舉辦盛大紀念活動

June 5, 2024 新聞, 國際新聞, 熱點關注
(Evans, J L / U.S. Army)

【KTSF】

6月6日將是諾曼地登陸80週年的日子，二戰盟國將在法國北部的諾曼地舉辦盛大的紀念活動，受邀出席活動的退伍軍人已經抵達當地，不過這也有可能是真正有參與當年戰役的退伍軍人，最後一次出席。

諾曼地登陸紀念儀式每五年舉行一次，今年80週年紀念儀式，在諾曼地小鎮擴大舉行，邀請了約150名二戰退役軍人出席，其中有二十多位是曾參與諾曼地戰役的退伍軍人，當中最年輕一位也已經96歲了，因此這也有可能是最後一次的紀念活動有當年參戰的退伍軍人出席，屆時拜登總統也會前往當地出席紀念儀式。

諾曼地登陸戰役在1944年6月6日展開，由英、美、加拿大和法國等盟國組成的十多萬軍人，一天之內相繼登陸法國北部海岸的諾曼地地區，進攻納粹德國軍隊，是迄今為止人類史上最大規模的搶灘登陸戰。

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