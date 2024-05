【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區一輛Muni巴士上發生仇視亞裔的事件,匪徒涉嫌辱罵華裔,拿出並開著一支電擊槍,使車上乘客慌忙而逃。

根據Liz4SF在X平台的帖文,週三下午3點20分左右,一輛行走日落大道的29號Muni巴士上,一個非洲裔男人罵車上乘客是「chinks」,當時一個年輕的女乘客叫他閉嘴,匪徒就咒罵女童,一個女乘客上前維護女童的時候,匪徒拿出一支電擊槍,並把它開著。

根據帖文,車上的男女老幼乘客匆匆下車,有目擊者形容,匪徒是個子較矮的非洲裔男子,穿紅色皮衣,緊身牛仔褲和戴眼鏡。

本台週四向舊金山交通局(SFMTA)查詢,當局發言人證實事發地點是Taraval街夾日落大道一輛向市中心方向行走的29號Muni巴士,當局十分重視這宗案件,並與警方合作,盡快緝拿匪徒。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。