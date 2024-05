【KTSF】

東灣Concord一間髮廊負責人,因為營業場所涉嫌性侵客人而被捕。

41歲嫌犯,姓名譯音武玉志(Chi Ngoc Vu),在Concord市Clayton Road 4701號自己經營的Chi Hair Salon,涉嫌多次性侵客人。

調查人員表示,一名母親將她的青少年女兒留在髮廊做頭髮,結果遭到強暴。

武姓男子被控強姦、非法性行為、強迫未成年人士發生性行為、猥褻兒童等多項罪名。

嫌犯仍被拘留,保釋金為275,000美元,Concord警方相信還有其他受害人,因此公布他的照片。

