【全國新聞】前美國體操隊隊醫性侵案 司法部同意向過百受害人賠償一億多元

April 24, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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Larry Nassar (WPRI / YouTube)

【KTSF 張麗月報】

前美國體操隊隊醫Larry Nassar涉嫌的性侵案經過多年擾攘之後，終於告一段落，聯邦司法部週二宣布，與性侵案過百名受害人達成和解，司法部願意賠償1.387億元。

消息指出，有超過100人指控聯邦調查局（FBI）在2015和2016年，對體操隊隊醫Nassar的性侵犯指控處理不當，令Nassar在這段期間繼續性侵其他受害人，直至他被捕為止。

如果連同其他和解協議，由不同組織提供的預留資金，現時約有十億元可以用來賠償給指控Nassar性侵的受害人。

這些受害人指控Nassar假借治療體育傷患而性侵她們。

Nassar曾在密歇根州州立大學工作，也曾經擔任印第安納波利斯為基地的美國體操隊的隊醫。

他因為性侵女運動員，包括幾名體操隊的奧運金牌得主，而正在監獄服刑幾十年。

根據內部調查發現，司法部已經承認並沒有及時插手處理性侵指控。

針對隊醫Nassar多年來的性侵案，密歇根州州立大學，涉嫌沒有採取應對行動來制止Nassar的行為。

這間大學已經同意支付5億元賠償給超過300名女子，美國體操隊，以及美國奧運及殘奧委員會也同意賠償3.8億元和解金。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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