【KTSF 周正鈞報導】

至少有四個州份幾個城市的911緊急報案中心,週三晩無法正常運作。

911緊急報案中心無法正常運作的地區,包括內華達州、內布拉斯加州和德州的部分地區,以及整個南達科他州。

多位官員表示,民眾可以通過短信發送到911,但傳統電話線則無法使用。

拉斯維加斯谷地的911電話服務,經歷兩小時的中斷後回復正常。

在德州Del Rio市,他們的問題出在通訊營運商,而不是市府的系統。

南達科他州公共安全部門則在事件中通知居民,使用非緊急電話線聯絡警方,當局未有透露服務中斷的原因。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。