【灣區新聞】灣區新成立海灣女足球隊迎來首個賽季 主場揭幕戰週六舉行（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德在市政中心廣場外舉行慶祝活動,為新成立的女子足球隊,海灣足球隊(Bay Football Club)首個賽季和主場揭幕戰拉開序幕。

美國女子足球聯賽第14隊球隊海灣足球隊,是灣區剛成立的全國女子足球聯賽球隊,她們現時正迎接首個賽季,已經打了2場作客,而首場的主場將落腳在聖荷西PayPal Park,在本週六3月30日迎戰休士頓衝鋒隊Houston Dash。

布里德說:「海灣足球隊令人難以置信,才華橫溢的球員,謝謝你們來到這裡,並為下一代足球員提供靈感,感謝你們繼續引領潮流,並努力工作。」

總部位於舊金山的投資公司Sixth Street,是球隊的主要贊助者,投資額為1億2千多萬。

守門員Katelyn Rowland說:「我認為前兩場比賽,我們對表現感到非常自豪,我認為對陣天使城隊(Angel City Football Club),我們沒有踢出最好的表現,但我們確實表現出了很大的勇氣,很多鬥心,我認為這取得了成果,我認為對華盛頓精神隊(Washington Spirit),我們踢出了我們想要的表現,我認為這兩場比賽,都為我們建立了非常好的勢頭,我們期待著,將一切拼湊,對戰休士頓衝鋒隊(Houston Dash)。」

她又指,在週二的活動,感受到大家對球隊的支持和熱愛,會努力回報大家,認為灣區是完美地點去建立女子足球隊,希望有助於發展足球這項運動。

