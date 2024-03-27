【灣區新聞】灣區新成立海灣女足球隊迎來首個賽季 主場揭幕戰週六舉行（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市長布里德在市政中心廣場外舉行慶祝活動，為新成立的女子足球隊，海灣足球隊（Bay Football Club）首個賽季和主場揭幕戰拉開序幕。

美國女子足球聯賽第14隊球隊海灣足球隊，是灣區剛成立的全國女子足球聯賽球隊，她們現時正迎接首個賽季，已經打了2場作客，而首場的主場將落腳在聖荷西PayPal Park，在本週六3月30日迎戰休士頓衝鋒隊Houston Dash。

布里德說：「海灣足球隊令人難以置信，才華橫溢的球員，謝謝你們來到這裡，並為下一代足球員提供靈感，感謝你們繼續引領潮流，並努力工作。」

總部位於舊金山的投資公司Sixth Street，是球隊的主要贊助者，投資額為1億2千多萬。

守門員Katelyn Rowland說：「我認為前兩場比賽，我們對表現感到非常自豪，我認為對陣天使城隊（Angel City Football Club），我們沒有踢出最好的表現，但我們確實表現出了很大的勇氣，很多鬥心，我認為這取得了成果，我認為對華盛頓精神隊（Washington Spirit），我們踢出了我們想要的表現，我認為這兩場比賽，都為我們建立了非常好的勢頭，我們期待著，將一切拼湊，對戰休士頓衝鋒隊（Houston Dash）。」

她又指，在週二的活動，感受到大家對球隊的支持和熱愛，會努力回報大家，認為灣區是完美地點去建立女子足球隊，希望有助於發展足球這項運動。

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