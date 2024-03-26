【全國新聞】馬利蘭州大橋被貨船撞塌事件 失蹤6人估計凶多吉少

【KTSF 朱慧琪報導】

馬里蘭州巴爾的摩大橋被貨船撞至倒塌事件，當局表示，事發至今有6人仍然失蹤，預料他們已經死亡，當局已終止搜救，初步調查指事件是意外，並非恐襲，總統拜登表示，計劃由聯邦政府支付重建橋樑的全部費用。

事故發生後，拜登表示計劃盡快趕到馬里蘭州巴爾的摩大橋視察，他說大橋位處美國最大的航運樞紐之一，他計劃動用聯邦政府資金，支付重建橋樑的全部費用。

拜登說：「我打算由聯邦政府支付重建這座橋樑的全部費用，我希望國會支持我，這將需要一些時間，但巴爾的摩人民可以依靠我們，在重建進程的每一步都與他們一起，直到港口重新開放和橋樑完成重建。」

當局表示，事發至今，有6名跌落河中的工人仍然失蹤，預料他們已經死亡，已終止搜救行動。

馬里蘭州州長指，這座橋每日有約三萬輛汽車行駛，如果事故發生在繁忙時間，情況會更加差，隨著調查，更多事故的細節曝光。

當局指，懷疑失控的貨船Dali，另一段片段顯示，在貨船撞橋前幾分鐘，貨船的燈關了兩次，之後船頭向右擺動。

當地一名國會議員引述海岸巡邏隊的報告指，當時船員曾經通報貨船遇電力問題，並失去動力，之後船長拉起警報，當局初步調查指事件純屬意外。

馬里蘭州州長Wes Moore說：「初步調查指事件是屬於意外，見不到任何恐襲的證據。」

根據國際法規定，調查的關鍵是貨船上俗稱黑盒的航行資料記錄器，它記錄了航向、速度和水深，以及引擎、推進器和船舵的狀況等，甚至是船長與船員的對話，黑盒對於調查導致今次船隻失控的原因很重要。

國家運輸安全委員會主席Jennifer Homendy說：「這將是很重要，是我們調查的關鍵部分，這就是我們在設立記錄團隊的原因。」

最新數據顯示，貨船Dail的航行速度是8節，即大約每小時9英里，這速度足以引發一場更嚴重的災難。

美國交通部前監察長Mary Schiavo說：「毫無疑問，船上的求救訊號拯救了無數生命，我的意思是，美國曾發生過橋樑倒塌事件，但沒有發出求救信號，當中有很多車輛落入水中。」

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