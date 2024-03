【全國新聞】馬利蘭州大橋被貨船撞塌事件 失蹤6人估計凶多吉少

【KTSF 朱慧琪報導】

馬里蘭州巴爾的摩大橋被貨船撞至倒塌事件,當局表示,事發至今有6人仍然失蹤,預料他們已經死亡,當局已終止搜救,初步調查指事件是意外,並非恐襲,總統拜登表示,計劃由聯邦政府支付重建橋樑的全部費用。

事故發生後,拜登表示計劃盡快趕到馬里蘭州巴爾的摩大橋視察,他說大橋位處美國最大的航運樞紐之一,他計劃動用聯邦政府資金,支付重建橋樑的全部費用。

拜登說:「我打算由聯邦政府支付重建這座橋樑的全部費用,我希望國會支持我,這將需要一些時間,但巴爾的摩人民可以依靠我們,在重建進程的每一步都與他們一起,直到港口重新開放和橋樑完成重建。」

當局表示,事發至今,有6名跌落河中的工人仍然失蹤,預料他們已經死亡,已終止搜救行動。

馬里蘭州州長指,這座橋每日有約三萬輛汽車行駛,如果事故發生在繁忙時間,情況會更加差,隨著調查,更多事故的細節曝光。

當局指,懷疑失控的貨船Dali,另一段片段顯示,在貨船撞橋前幾分鐘,貨船的燈關了兩次,之後船頭向右擺動。

當地一名國會議員引述海岸巡邏隊的報告指,當時船員曾經通報貨船遇電力問題,並失去動力,之後船長拉起警報,當局初步調查指事件純屬意外。

馬里蘭州州長Wes Moore說:「初步調查指事件是屬於意外,見不到任何恐襲的證據。」

根據國際法規定,調查的關鍵是貨船上俗稱黑盒的航行資料記錄器,它記錄了航向、速度和水深,以及引擎、推進器和船舵的狀況等,甚至是船長與船員的對話,黑盒對於調查導致今次船隻失控的原因很重要。

國家運輸安全委員會主席Jennifer Homendy說:「這將是很重要,是我們調查的關鍵部分,這就是我們在設立記錄團隊的原因。」

最新數據顯示,貨船Dail的航行速度是8節,即大約每小時9英里,這速度足以引發一場更嚴重的災難。

美國交通部前監察長Mary Schiavo說:「毫無疑問,船上的求救訊號拯救了無數生命,我的意思是,美國曾發生過橋樑倒塌事件,但沒有發出求救信號,當中有很多車輛落入水中。」

