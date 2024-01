【全國新聞】紐約州Rochester市除夕夜車禍兩死9傷

【KTSF 張麗月報導】

紐約州Rochester市大除夕新年夜,在柯達中心舉辦的音樂會場外面發生的致命車禍,造成最少2人死亡,另外有9名行人被撞受傷,涉嫌開車撞人的司機也重傷不治,聯邦調查局也有介入,曾經有消息懷疑事件涉及恐怖主義,但當局稱並無證據,也有人認為肇事司機有精神問題。

紐約Rochester市大除夕新年夜,在柯達中心舉辦的音樂會場外面,大約在凌晨1點左右,當音樂會散場,數以百計的人陸續離開會場之際,一輛福特休閒車突然高速撞向一輛正在從停車場駛出來的網的,網的後座兩名乘客死亡,司機受傷,但到醫院治療後已經出院。

涉嫌撞人的福特休閒車的司機重傷之後死亡,畫面可以見到,車禍現場變成火海,兩車相撞後亦波及過馬路的人群,最少有9名行人也被撞受傷。

紐約警方證實,駕駛福特汽車的司機是35歲來自紐約上州Syracuse的Michael Avery,懷疑他是故意撞車撞人,他星期一晚已經在醫院死亡。

警方又說,疑犯大概在12月27日左右從Syracuse前往Rochester市,在當地酒店租了一個房間,和租了一輛福特休閒車SUV,同時在不同地點買了一些汽油和汽油罐。

紐約警方和聯邦多個執法部門正聯手調查本案,初步估計,並沒有證據顯示是恐怖活動。

聯調局探員Jeremy Ball說:「我們找不到證據顯示,與恐怖活動,國際或本土有關。」

紐約警方就相信,疑犯可能患有精神病。

Rochester市警察局長David M. Smith說:「我們跟疑犯家人對話之後相信,疑犯Avery可能患上未確診的精神健康問題。」

