【全國新聞】紐約州Rochester市除夕夜車禍兩死9傷

【KTSF 張麗月報導】

紐約州Rochester市大除夕新年夜，在柯達中心舉辦的音樂會場外面發生的致命車禍，造成最少2人死亡，另外有9名行人被撞受傷，涉嫌開車撞人的司機也重傷不治，聯邦調查局也有介入，曾經有消息懷疑事件涉及恐怖主義，但當局稱並無證據，也有人認為肇事司機有精神問題。

紐約Rochester市大除夕新年夜，在柯達中心舉辦的音樂會場外面，大約在凌晨1點左右，當音樂會散場，數以百計的人陸續離開會場之際，一輛福特休閒車突然高速撞向一輛正在從停車場駛出來的網的，網的後座兩名乘客死亡，司機受傷，但到醫院治療後已經出院。

涉嫌撞人的福特休閒車的司機重傷之後死亡，畫面可以見到，車禍現場變成火海，兩車相撞後亦波及過馬路的人群，最少有9名行人也被撞受傷。

紐約警方證實，駕駛福特汽車的司機是35歲來自紐約上州Syracuse的Michael Avery，懷疑他是故意撞車撞人，他星期一晚已經在醫院死亡。

警方又說，疑犯大概在12月27日左右從Syracuse前往Rochester市，在當地酒店租了一個房間，和租了一輛福特休閒車SUV，同時在不同地點買了一些汽油和汽油罐。

紐約警方和聯邦多個執法部門正聯手調查本案，初步估計，並沒有證據顯示是恐怖活動。

聯調局探員Jeremy Ball說：「我們找不到證據顯示，與恐怖活動,國際或本土有關。」

紐約警方就相信，疑犯可能患有精神病。

Rochester市警察局長David M. Smith說：「我們跟疑犯家人對話之後相信，疑犯Avery可能患上未確診的精神健康問題。」

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