【全國新聞】Sandy Hook小學槍擊案11週年 民主黨人促正視槍械暴力問題

康涅狄格州Newtown市Sandy Hook小學槍擊案11週年之際,國會眾議院民主黨人繼續發聲,呼籲必須正視槍械暴力問題,以及採取更多立法行動去阻止槍擊案再發生,同時也呼籲共和黨人合作,共同打擊槍械暴力。

在Sandy Hook小學槍擊案11週年的日子,國會民主黨人誓言推動實施更嚴格的槍械管制法例,眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries,連同幾名民主黨同僚一起發聲,呼籲有需要實施更多立法行動,去阻止槍械暴力發生,他們也呼籲共和黨人合作,共同打擊槍械暴力。

眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries說:「今天支持特朗普的強硬派極端份子,以及不做事的共和黨國會離開城市,沒有提出解決美國的槍械暴力流行,或任何其他重大問題。」

Jeffries又清楚表明,將會繼續聲討支持立法,直至結束槍械暴力大流行為止。

在2012年發生在康涅狄格州的Sandy Hook小學槍擊案,造成20名兒童和6名教職員死亡,那20名遇害兒童,全部都是小學一年級學生,只得6、7歲,案發後不斷有聲音要求實施更嚴格的槍械管制法例,但至今國會並未通過太多的立法行動。

其實在德州Uvalde的Robb小學校園槍擊案,造成19名學童,以及兩名教師死亡發生之後,國會兩黨就通過一個溫和的防止槍械暴力方案,但一年後,眾議院共和黨人作出反擊,通過決議案,試圖廢除拜登政府一項規例去收緊對槍械組件穩定器的聯邦監管法例。

共和黨人指控拜登政府此舉是「行政越權」的做法,但民主黨人就譴責這項決議案等於是幫兇殺人,最後這項決議案未能通過民主黨控制的參議院而夭折。

