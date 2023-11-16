【APEC新聞】多國元首抵舊金山 Moscone會議中心附近安檢更嚴格（視頻）

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隨著各國元首、代表週二陸續抵達舊金山，在Moscone會議中心附近的安檢更加嚴格，帶大家實際體驗。

Moscone會議中心門口一排的水瓶，還有這一桶的雨傘，記者週三前往國際媒體中心，過了兩個安檢站。

記者剛剛通過進入Moscone會議中心安檢站，由於週三下雨，隨身袋了雨傘，但是過安檢站時，雨傘被沒收。

第一個安檢站沒收了記者的雨傘，第二個安檢站沒收了記者的自拍棒。

在APEC採訪記者證背面，列表那些物品不能帶進會議中心，其中包括自拍棒，但沒有包括雨傘，不過有同事從不同的安檢站進入，自拍棒卻沒有被收走。

記者在會場詢問其他媒體記者，都表示從週二開始，安檢更加嚴格，上星期六到星期一完全沒有安檢，但週二本台記者採訪台灣APEC代表團晚宴，還有警犬嗅記者團的機器，顯示週二開始，各國元首代表陸續抵達後，安檢更趨嚴格。

平常車水馬龍的舊金山市中心第三街，被水泥鐵絲網團團圍住，看到的只有警察、警車及安檢人員，從Harrison往北的三街、四街封路，仍然有不知情的民眾，提著大包小包，沿路抱怨封路擾民。

有舊金山市民說：「我服役陸軍30年，沒想到住在被佔領的本國城市，我非常的不爽。」

此外。在安檢區的商家，有的還是照常開門營業，但是都沒有客人上門，這間位於Howard街的Central Computer生意就大受影響。

Central Computer經理Sandy說：「生意不好比平常少了很多，因為封路客人都不想來這邊，只是一兩個客人，我們都沒有生意，太多抗議了。」

這家在街角的快餐店，平常車水馬龍，現在一個客人也沒有。

原本期待亞太經合會開會期間，能夠為舊金山帶來商機，但是在會場周遭的商家，可能反而是最大的受害者。

開會期間安檢是由特勤局負責，雖然為民眾帶來諸多不便，不過對於這個難得的盛會，相信大部份的民眾都可以諒解。

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