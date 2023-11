【APEC新聞】多國元首抵舊金山 Moscone會議中心附近安檢更嚴格（視頻）

【KTSF】

隨著各國元首、代表週二陸續抵達舊金山,在Moscone會議中心附近的安檢更加嚴格,帶大家實際體驗。

Moscone會議中心門口一排的水瓶,還有這一桶的雨傘,記者週三前往國際媒體中心,過了兩個安檢站。

記者剛剛通過進入Moscone會議中心安檢站,由於週三下雨,隨身袋了雨傘,但是過安檢站時,雨傘被沒收。

第一個安檢站沒收了記者的雨傘,第二個安檢站沒收了記者的自拍棒。

在APEC採訪記者證背面,列表那些物品不能帶進會議中心,其中包括自拍棒,但沒有包括雨傘,不過有同事從不同的安檢站進入,自拍棒卻沒有被收走。

記者在會場詢問其他媒體記者,都表示從週二開始,安檢更加嚴格,上星期六到星期一完全沒有安檢,但週二本台記者採訪台灣APEC代表團晚宴,還有警犬嗅記者團的機器,顯示週二開始,各國元首代表陸續抵達後,安檢更趨嚴格。

平常車水馬龍的舊金山市中心第三街,被水泥鐵絲網團團圍住,看到的只有警察、警車及安檢人員,從Harrison往北的三街、四街封路,仍然有不知情的民眾,提著大包小包,沿路抱怨封路擾民。

有舊金山市民說:「我服役陸軍30年,沒想到住在被佔領的本國城市,我非常的不爽。」

此外。在安檢區的商家,有的還是照常開門營業,但是都沒有客人上門,這間位於Howard街的Central Computer生意就大受影響。

Central Computer經理Sandy說:「生意不好比平常少了很多,因為封路客人都不想來這邊,只是一兩個客人,我們都沒有生意,太多抗議了。」

這家在街角的快餐店,平常車水馬龍,現在一個客人也沒有。

原本期待亞太經合會開會期間,能夠為舊金山帶來商機,但是在會場周遭的商家,可能反而是最大的受害者。

開會期間安檢是由特勤局負責,雖然為民眾帶來諸多不便,不過對於這個難得的盛會,相信大部份的民眾都可以諒解。

