【娛樂新聞】美籍華裔女歌手李玟自殺身亡 終年48歲

【KTSF】

美籍華裔女歌手李玟(Coco Lee)週二驚傳自殺身亡的消息,終年48歲,死訊是由其姐姐Carol和Nancy公布。

以下是家人發布的聲明,全文如下:

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們:

我們懷著極度哀傷的心情,告訴大家一個悲痛的消息:CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症,經過長時間與病魔鬥爭,可惜近日病情急轉直下,於7月2日在家中輕生,送院後一直昏迷,經醫院團隊努力搶救及治療,最終於7月5日返魂乏術,與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年,29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外,更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地,一直全力以赴為華人發光發亮,我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人,我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹,感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使,希望現在她去了更快樂的地方,不再受抑鬱症煎熬;相信上天一定會給她一個最好的安排!現在,我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親,希望大家多為這位老人家祈福也同給我們療治傷痛的空間和時間!

最後,再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。同時希望大家除了懷念CoCo,更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位,延續CoCo的心願 – 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久,但她的光芒,永垂不朽!

Carol & Nancy 泣告

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。