Right To Be組織及富國銀行辦研討會 教大家如何介入仇恨事件（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為了應對美國各城市仇恨事件的上升，非牟利組織Right To Be以及富國銀行（Wells Fargo Bank）聯手在舊金山（三藩市）的AMC戲院舉辦研討會，討論民眾如果見到仇恨事件發生，可以怎樣介入。

當大家身邊出現仇恨事件，不知道大家會如何做呢？會毫不畏縮，勇敢的站出來，挺身而出，或是選擇視而不見。

非牟利組織Right To Be以及富國銀行，繼上星期在紐約市舉辦後，週三再次聯手在舊金山日本埠的AMC戲院舉辦研討會，當中在戲院播放片段，教育大家當身邊出現仇恨事件，可以干預事件的五個D，包括：轉移注意力（Distract）、找人協助（Delegate）、紀錄證據（Document）、推遲行動（Delay），以及直接干預（Direct）。

Right To Be聯合創辦人兼執行董事Emily May指，大家隨時都有機會目睹各種形式的騷擾，從日常生活中種族微歧視，到工作場所的公開性別歧視。

May說：「我們想讓人們能夠非常方便地學習，如何在騷擾發生時進行干預，因為很多人認為，他們必須超級英雄上身才能挽救，但事實並非如此，我們需要做的是採取簡單的行動，來表達對彼此的關心，並向世界表明騷擾是不對的。」

為五條短片由執導和配音的MSNBC主播Richard Lui表示動畫，由一位第一批為迪士尼工作的亞裔動畫師操力。

Lui說：「我自願抽出時間，來執導這一系列動畫片段，因為我們意識到，它需要易於上手，當談到旁觀者干預時，有時會有點壓力，所以通過使用動畫，我們知道能把一些東西放在一起，人們想要觀看和學習一些東西。」

富國銀行方面表示，贊助活動的原因是想連結社區，富國又指，銀行擁有多元化的部門代表和包容的團隊．

富國銀行高級副總Maggie Hoi Shortes說：「富國銀行在舊金山特別，因為我們的總部在這裏，一直都很重要的，我們是社區一分子，基礎的想法是社區有問題時，富國銀行會想是社區一分子，去幫助和對抗問題。」

近年來在美國的仇視罪行有穩步上升趨勢，根據FBI的數據，2021年報告了7,262宗案件，在過去十年中排名第三，最近亦有數據表明，去年在美國主要城市，因種族、宗教、性別或其他因素而引發的罪行有繼續增加。

如果大家想了解更多和，觀看短片可以到Youtube搜索AAJC，短片有多國語言提供，有粵語，普通話、越南語和泰文等。

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