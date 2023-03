Right To Be組織及富國銀行辦研討會 教大家如何介入仇恨事件（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

為了應對美國各城市仇恨事件的上升,非牟利組織Right To Be以及富國銀行(Wells Fargo Bank)聯手在舊金山(三藩市)的AMC戲院舉辦研討會,討論民眾如果見到仇恨事件發生,可以怎樣介入。

當大家身邊出現仇恨事件,不知道大家會如何做呢?會毫不畏縮,勇敢的站出來,挺身而出,或是選擇視而不見。

非牟利組織Right To Be以及富國銀行,繼上星期在紐約市舉辦後,週三再次聯手在舊金山日本埠的AMC戲院舉辦研討會,當中在戲院播放片段,教育大家當身邊出現仇恨事件,可以干預事件的五個D,包括:轉移注意力(Distract)、找人協助(Delegate)、紀錄證據(Document)、推遲行動(Delay),以及直接干預(Direct)。

Right To Be聯合創辦人兼執行董事Emily May指,大家隨時都有機會目睹各種形式的騷擾,從日常生活中種族微歧視,到工作場所的公開性別歧視。

May說:「我們想讓人們能夠非常方便地學習,如何在騷擾發生時進行干預,因為很多人認為,他們必須超級英雄上身才能挽救,但事實並非如此,我們需要做的是採取簡單的行動,來表達對彼此的關心,並向世界表明騷擾是不對的。」

為五條短片由執導和配音的MSNBC主播Richard Lui表示動畫,由一位第一批為迪士尼工作的亞裔動畫師操力。

Lui說:「我自願抽出時間,來執導這一系列動畫片段,因為我們意識到,它需要易於上手,當談到旁觀者干預時,有時會有點壓力,所以通過使用動畫,我們知道能把一些東西放在一起,人們想要觀看和學習一些東西。」

富國銀行方面表示,贊助活動的原因是想連結社區,富國又指,銀行擁有多元化的部門代表和包容的團隊.

富國銀行高級副總Maggie Hoi Shortes說:「富國銀行在舊金山特別,因為我們的總部在這裏,一直都很重要的,我們是社區一分子,基礎的想法是社區有問題時,富國銀行會想是社區一分子,去幫助和對抗問題。」

近年來在美國的仇視罪行有穩步上升趨勢,根據FBI的數據,2021年報告了7,262宗案件,在過去十年中排名第三,最近亦有數據表明,去年在美國主要城市,因種族、宗教、性別或其他因素而引發的罪行有繼續增加。

如果大家想了解更多和,觀看短片可以到Youtube搜索AAJC,短片有多國語言提供,有粵語,普通話、越南語和泰文等。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。