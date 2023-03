【KTSF娛樂】郭富城親臨芝加哥 出席《風再起時》北美首映禮

翁子光執導的《風再起時》三月十四日(美國時間)在電影節舉行北美首映。香港駐紐約經貿辦在首映前舉辦新春酒會,與中西部地區的朋友一同慶祝佳節,並表揚電影男主角郭富城。

為表揚郭富城對電影業作出的傑出貢獻,亞洲躍動電影節向他頒授「卓越電影成就獎」。在頒獎儀式上,聶繼恩讚揚郭富城多才多藝,對工作全程投入,是香港不可多得的演藝人才。除了《風再起時》外,本季亞洲躍動電影節將在三月三十一日至四月一日「香港周末」期間,選映另外五部香港電影,包括徐梓耀執導的《曾經擁有》和賈勝楓執導的《流水落花》。本季的「璀璨之星」獎得主楊偲泳和導演吳煒倫將前往芝加哥出席電影節,宣傳香港電影及他們的新片《毒舌大狀》。

《風再起時》將於三月二十四日在美國上映,到時亦會在三藩市灣區上映。

故事大綱

六十年代香港警隊無貪不樂,警員磊樂(郭富城 飾)與南江(梁朝偉飾)想改變現狀,攜手以貪制貪,華洋黑白通吃,終升任總華探長。權利膨脹導致勢力大亂,磊樂太太捲入社團惡鬥。至廉署成立,揭開殖民時代落幕篇章。梟雄此起彼落,還看兒女情長。

年度鉅作《風再起時》由金像班底打造,《踏血尋梅》導演、金像編劇翁子光執導,譜寫香港命運交響樂章,史詩式背景及製作,展現風格與娛樂兼備的跨類型融合。兩大影帝郭富城(飾演 磊樂)、梁朝偉(飾演 南江)首度合作,配以金像金馬級人馬許冠文、謝君豪、譚耀文(飾演 顏洪)、金燕玲、春夏、白只,還有久休復出的周文健(飾演 韓森)、國際名模杜鵑、一眾青春實力演員徐天佑、林耀聲、吳卓羲、張繼聰、曾一萱等,陣容令人興奮。風再起,時代交替,往事心銘記。



(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。