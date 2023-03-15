【KTSF娛樂】郭富城親臨芝加哥 出席《風再起時》北美首映禮

翁子光執導的《風再起時》三月十四日（美國時間）在電影節舉行北美首映。香港駐紐約經貿辦在首映前舉辦新春酒會，與中西部地區的朋友一同慶祝佳節，並表揚電影男主角郭富城。

為表揚郭富城對電影業作出的傑出貢獻，亞洲躍動電影節向他頒授「卓越電影成就獎」。在頒獎儀式上，聶繼恩讚揚郭富城多才多藝，對工作全程投入，是香港不可多得的演藝人才。除了《風再起時》外，本季亞洲躍動電影節將在三月三十一日至四月一日「香港周末」期間，選映另外五部香港電影，包括徐梓耀執導的《曾經擁有》和賈勝楓執導的《流水落花》。本季的「璀璨之星」獎得主楊偲泳和導演吳煒倫將前往芝加哥出席電影節，宣傳香港電影及他們的新片《毒舌大狀》。

《風再起時》將於三月二十四日在美國上映，到時亦會在三藩市灣區上映。

故事大綱

六十年代香港警隊無貪不樂，警員磊樂（郭富城 飾）與南江（梁朝偉飾）想改變現狀，攜手以貪制貪，華洋黑白通吃，終升任總華探長。權利膨脹導致勢力大亂，磊樂太太捲入社團惡鬥。至廉署成立，揭開殖民時代落幕篇章。梟雄此起彼落，還看兒女情長。

年度鉅作《風再起時》由金像班底打造，《踏血尋梅》導演、金像編劇翁子光執導，譜寫香港命運交響樂章，史詩式背景及製作，展現風格與娛樂兼備的跨類型融合。兩大影帝郭富城(飾演 磊樂)、梁朝偉(飾演 南江)首度合作，配以金像金馬級人馬許冠文、謝君豪、譚耀文(飾演 顏洪)、金燕玲、春夏、白只，還有久休復出的周文健(飾演 韓森)、國際名模杜鵑、一眾青春實力演員徐天佑、林耀聲、吳卓羲、張繼聰、曾一萱等，陣容令人興奮。風再起，時代交替，往事心銘記。



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