理財小常識 – 2023年是否購買電動車的好時機﹖ March 7, 2023 none (Copyright 2023. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 Finance Tips 大家都在看 新聞 舊金山華埠社區住客聯會宣布回復正常活動（視頻） September 29, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區 舊金山華埠的社區住客聯會，因疫情而停辦了實體活動兩年半，住客聯會週三宣佈正式回復正常活動 […] 全國消息 德州參議院提案禁中國公民在該州買房 多個華裔組織強烈抨擊（視頻） February 17, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 華人社區 美國華人聯合會等華裔組織週五舉辦線上記者會，公開抨擊德州一項參議院提案，將禁止中國公民在德州購買房地產 […] 中港台新聞 美國參議院外委會通過台灣政策法案 修改部分條文免牴觸一中政策 September 15, 2022 中港台新聞, 台灣新聞, 新聞, 熱點關注 美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」，修訂版本刪除把台灣列為主要非北約盟友的條文，但列明海上封鎖台灣等行動 […] 全國消息 洛杉磯市議會三人言論涉種族歧視惹民憤 October 12, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注 洛杉磯三個市議員被揭發私下言論涉及種族主義。禍從口出的主角辭去市議會主席職務，但留任市議員 […] 新聞 天氣酷熱將持續多天 灣區多地設避暑中心 September 2, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注 由於天氣酷熱，並且會持續多天，灣區的縣市都設立避暑中心 […] 全國消息 Netflix將推付費共享計劃 阻止訂戶與他人分享密碼 January 27, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞 串流媒體巨頭Netflix表示，計劃在3月底之前，開始阻止訂戶與家庭以外的人分享密碼來共享Netflix帳戶 […]
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