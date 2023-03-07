【KTSF娛樂】鄭欣宜重視護膚 加倍努力準備演唱會訓練

March 7, 2023 KTSF娛樂

倒數一個星期，鄭欣宜（Joyce）即將本月16至18日，在紅館舉行《Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023》，「敏感肌一族」的她，非常重視護膚品的成分對肌膚的影響。演唱會在即，不但要經常外出拍攝，更需要頻頻進出工作室密密排練。即使工作行程緊湊，Joyce 絕對不會忽視肌膚的保養，不讓紫外光有任何機會侵害肌膚，影響肌膚穩定性！

最近Joyce獲美國有機護膚品牌邀請，擔任天然礦物防曬系列代言人，盡情享受100%全天然低敏護膚級配方防曬乳，適合她敏弱肌，安全彈走紫外線及藍光親身體驗守護水潤亮麗健康肌膚，為演唱會作好準備。品牌以大自然的恩賜轉化為神奇的天然護膚防曬屏障，讓Joyce全面守護亮麗肌膚，一邊盡情親享受陽光，一邊在舞台上展現最純粹的水潤透肌。

Joyce自爆最喜愛吃蘿蔔糕，農曆新年期間，原本只准自己吃一次蘿蔔糕，結果還是忍不住口連續吃了數天。所謂「有吃有還」，所以在準備演唱會排舞訓練時，她必需再加倍努力。她強調期望透過演唱會，向觀眾傳遞「愛錫自己」的訊息，在追尋夢想的路途上，如同相信皮膚所需要的產品般，相信自己的感覺，只要堅持就會有成功的一天。Joyce還透露，隨著演唱會開鑼，新歌《Believe Us》和全新專輯亦相繼面世，一直堅持信念期望將更好的音樂作品獻給大家。

 
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