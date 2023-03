【KTSF娛樂】鄭欣宜重視護膚 加倍努力準備演唱會訓練

倒數一個星期,鄭欣宜(Joyce)即將本月16至18日,在紅館舉行《Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023》,「敏感肌一族」的她,非常重視護膚品的成分對肌膚的影響。演唱會在即,不但要經常外出拍攝,更需要頻頻進出工作室密密排練。即使工作行程緊湊,Joyce 絕對不會忽視肌膚的保養,不讓紫外光有任何機會侵害肌膚,影響肌膚穩定性! 最近Joyce獲美國有機護膚品牌邀請,擔任天然礦物防曬系列代言人,盡情享受100%全天然低敏護膚級配方防曬乳,適合她敏弱肌,安全彈走紫外線及藍光親身體驗守護水潤亮麗健康肌膚,為演唱會作好準備。品牌以大自然的恩賜轉化為神奇的天然護膚防曬屏障,讓Joyce全面守護亮麗肌膚,一邊盡情親享受陽光,一邊在舞台上展現最純粹的水潤透肌。 Joyce自爆最喜愛吃蘿蔔糕,農曆新年期間,原本只准自己吃一次蘿蔔糕,結果還是忍不住口連續吃了數天。所謂「有吃有還」,所以在準備演唱會排舞訓練時,她必需再加倍努力。她強調期望透過演唱會,向觀眾傳遞「愛錫自己」的訊息,在追尋夢想的路途上,如同相信皮膚所需要的產品般,相信自己的感覺,只要堅持就會有成功的一天。Joyce還透露,隨著演唱會開鑼,新歌《Believe Us》和全新專輯亦相繼面世,一直堅持信念期望將更好的音樂作品獻給大家。

