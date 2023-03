你有沒有去過台南這座城市呢?它是台灣最古老、最美麗、最多美食的地方,還有著豐富的文化和歷史遺產!現在,有一個真正的台南達人,前市議員謝龍介先生,他已經在這座古都居住了超過一甲子的時間。這次他特別跟本台觀眾分享他的口袋名單,裡面包括了最棒的在地美食和必訪景點。跟著謝龍介和家瑜,一起去發掘這座城市的魅力,從壯麗的古蹟到著名的廟宇,再到令人垂涎的美食,一切盡在台南之旅。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。