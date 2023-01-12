舊金山畫廊東主被拍下用水喉噴射女露宿者（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在舊金山（三藩市）市中心Montgomery街一間畫廊的東主被人拍下用水喉噴射一個女露宿者，著令她離開，有人將事件放上網，東主的行為立即惹來網民猛烈抨擊，事後這名東主作出道歉，又說他忍無可忍才做出這些行為，最後涉案的這兩名當事人都拒絕警方進一步採取行動。

畫面可以見到，畫廊的東主Collier Gwin在星期一早上，用膠水管向路邊的女露宿者射水，並著令她走開。

有人將這過程放上網，Gwin的做法立即惹來網民猛烈抨擊，指Gwin這種所為無“人性”，令人心碎，也有人打爛他店舖的玻璃門，甚至發出死亡恐嚇。

Ended today's @sfbos mtg to see this unconscionable assault. @SFPDCentral is compiling a full police report & soliciting witness statements to ensure this man is charged. My office is well acquainted w/ the victim + have been trying for many months to get her support from @SF_DPH https://t.co/hQcbbnnaoG — Aaron Peskin (@AaronPeskin) January 11, 2023

但Gwin接受媒體訪問時作出道歉，並且解釋說，他已經盡力幫這個露宿者，在過去兩個星期，他連同附近地區的商業東主，曾經報警和致電社會福利部門求助超過20多次，但情況仍然沒有改善，他已經去到忍無可忍的地步。

Gwin說：「她需要精神輔助，你可以見到，她抓亂頭髮、大叫、說話模糊，根本不明白她所講的東西，又亂拋食物。」

Gwin又說，過去四十多年，他見過無數露宿者，也曾經盡可能幫助他們，他對任何人也沒有偏見，但今次這個情況就不同。

Gwin說：「但在這情況，我對於市政府不能提供幫助感到沮喪。」

代表該區的市參事佩斯金（Aaron Peskin）指出，無論當事人有多憤怒，都不能這樣對待其他人，指責作出這種行為的人沒有良心。

Peskin在Twitter發帖文表示，會要求警方徹查事件，並要求起訴這個東主。

警方和市府部門的人員說，當局不可以強行拉走露宿者，但建議商家如果遇到類似的露宿者問題，可以致電311求助。

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