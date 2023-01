舊金山畫廊東主被拍下用水喉噴射女露宿者（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

在舊金山(三藩市)市中心Montgomery街一間畫廊的東主被人拍下用水喉噴射一個女露宿者,著令她離開,有人將事件放上網,東主的行為立即惹來網民猛烈抨擊,事後這名東主作出道歉,又說他忍無可忍才做出這些行為,最後涉案的這兩名當事人都拒絕警方進一步採取行動。

畫面可以見到,畫廊的東主Collier Gwin在星期一早上,用膠水管向路邊的女露宿者射水,並著令她走開。

有人將這過程放上網,Gwin的做法立即惹來網民猛烈抨擊,指Gwin這種所為無“人性”,令人心碎,也有人打爛他店舖的玻璃門,甚至發出死亡恐嚇。

Ended today's @sfbos mtg to see this unconscionable assault. @SFPDCentral is compiling a full police report & soliciting witness statements to ensure this man is charged. My office is well acquainted w/ the victim + have been trying for many months to get her support from @SF_DPH https://t.co/hQcbbnnaoG

— Aaron Peskin (@AaronPeskin) January 11, 2023