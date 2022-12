哥倫比亞大學和百人會發起全國性調查 了解華人現狀和需求（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

哥倫比亞大學和百人會聯合進行一項以美國華人為對象的全國性調查,以收集有助於了解美國華人社區現狀和需求的資訊。

百人會會長黄征宇接受專訪表示,這項調查研究的主要原因是,在美國沒有一個以華裔,甚至亞裔為對象的系統性調查,作為政府制定政策的依據,非洲裔或猶太裔每年都有類似的調研。

百人會會長黄征宇說:「我們這個群體還是滿有趣的,500萬在美國就是有一定的規模,所以大家都知道有所謂的華裔,但是不足夠規模有任何系統性的數據針對我們。」

問卷的內容共分為六大部份,共有77個問題,除了詢問個人的基本資料,在第五項是關於種族身份認同問題,其中包括在過去一年是否因為華裔的身份而受到不同的待遇,或是因為華裔的身份而擔心遭到仇恨攻擊。

問卷還提供一個欄目,讓參與者寫下過去一年是否有受攻擊或歧視的經歷。

有鑑於美中關係劍拔弩張,問卷也包括參與者對美中關係的看法,例如美中應該在哪些方面合作才能互利,美國對中國經濟政策,應該是合作還是更加嚴厲。

黄征宇說:「這幾年反華裔暴力行為是個社會問題,華裔在美國,尤其中美關係的緊張,華裔在美國地位還是現狀,都受到一定的衝擊。」

黃征宇說,百人會作為一個華裔組織,如果想系統性解決華裔在美國碰到的問題,必須對自己群體有深刻的認識。

百人會爭取5千到7千人參與,現在已經有4千人參與,但黃征宇表示,希望各階層華人都能參與。

黄征宇說:「我們需要年輕人填我們的調研,第二,我們也需要更多學歷不是很高,比方說高中或是大學沒有畢業,尤其說英文水平可能不是很好,包括美國中部人群,我們還是繼續加力,為什麼呢?因為這些群體傳統來說,其實很多時候根本沒有被體現在任何報告裡面,這也是美國人說模範少數族裔,好像華裔亞裔都很好。」

百人會跟多個華裔組織合作推廣這項問卷調查,只要年滿18歲,現居美國的華人都可以參加,所有調查都是匿名,調查提供英文、繁體中文和簡體中文版本。

有興趣參加者可以上網:http://bit.ly/ChineseAmericanSurvey,或是到百人會網站參加,調查在本月21日結束。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。