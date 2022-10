駐舊金山台北經文處舉辦雙十國慶酒會 普洛西發賀電送祝福（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著美台關係愈趨緊密,關於台灣的議題也愈來愈受到重視,週四晚在中半島有一場慶祝中華民國雙十國慶的酒會,聯邦眾議院議長普洛西以及多位國會議員也特地送上祝福。

中華民國生日了,駐舊金山台北經文處週四在中半島Foster City舉辦雙十國慶酒會,部分民選官員、僑界人士,還有高科技界人士等出席祝賀。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪(Scott Lai)說:「今天的酒會不只是代表,我們中華民國生日,它也代表著我們僑胞還有美國朋友,對於自由民主、對於台灣的支持。」

酒會的展覽主題是新創行業,特別邀請在矽谷創業的年輕人擺攤,展現台灣年輕人的實力,還找來北一女儀隊操槍和三軍官校校友擔綱入場表演。

隨著美台關係愈來愈緊密,雙十國慶酒會受到的重視以及規格也愈來愈高,今年8月初高調訪問台灣的聯邦眾議院議長普洛西特地發賀電給台灣總統蔡英文,並刻意將日期寫上十月十日,祝福台灣111年的國慶National Day of Taiwan,還有四位聯邦眾議員拍攝影片表達祝福。

內華達州聯邦眾議員Dina Titus說:「台灣一直是美國珍貴的夥伴,我們必須保護這份連結,回應來自中國的威脅,我期待繼續我們在貿易和安全的合作。」

加州聯邦眾議員Jash Harder說:「台灣一直是世界上勇敢的象徵,孜孜不倦致力於民主。」

猶他州聯邦眾議員John Curtis說:「嗨你好,我非常開心祝福我,在台灣所有的好朋友,雙十節快樂。」

內華達州聯邦眾議員Steven Horsford說:「台灣生日快樂。」

也有民選官員認為,未來的美台關係只會愈來愈好。

Fremont市議員邵陽說:「不僅是在特朗普的執政期間,現在拜登的執政期間推出了一系列的法案,把台美關係是以法律的形式,把它固定下來,那麼這不僅僅是目前我們看到一個可喜的狀況,我們也可以看到未來隨著這些法案的實施與執行,那麼台美關係會得到進一步的鞏固。」

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪在致詞中也宣告,當前的美台關係是四十多年來最好的,他也透露未來會有更多來自美國及國際友台人士到訪台灣。

賴銘琪說:「今年目前為止已經有七組,七團的國會議員團,總共有28位聯邦國會議員,還有包括2位州長到台灣訪問,所以我們可以想見,未來的台美關係一定會愈來愈好,會有愈來愈多更多重量級的貴賓去台灣訪問。」

中華民國雙十國慶是紀念1911年10月10日孫中山領導的武昌起義,推翻滿清帝國,建立中華民國。

今年是經文處自疫情以來第二度恢復實體舉辦國慶酒會,受邀人數縮小規模,而且現場刻意以便當取代用餐,成了沒有吃飯喝酒的酒會,賓客在活動結束時才領取餐盒離開。

