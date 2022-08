影評：西班牙黑色喜劇《好老闆》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個企業家,要獲得他行業中的最高榮譽,如何不擇手段。

Blanco 繼承父業,是一家製造工業用途磅秤公司的總裁。表面上,他的領導魅力,贏得眾員工的支持。而這個星期,也需要工廠所有人毫無瑕疵的工作。原因是該行業中的最高榮譽,評審團隨時都會來參觀工廠,並作出裁決。但是也有一系列的問題出現。一個被裁退的職員,在工廠外紮營帶著孩子抗議。而工廠內的一個主管,卻因為婚姻亮紅燈,影響工作情緒,導致生產線不斷出現問題。一個老僱員,因為孩子牽涉一起仇恨襲擊,要求Blanco 給他一個引他上正途的機會。還有Blanco 本身,因為看上公司一個貌美的實習生,卻不知道這女子原來是一個朋友的女兒,發生關係後,面對這個女子的威脅。這些隨時會沸騰的因素,會否封殺Blanco 公司得獎的機會。

這部由資深導演Fernando León de Aranoa 執導的黑色喜劇,在今年代表西班牙角逐奧斯卡最佳國際電影。在西班牙的Goya 電影獎項中,也獲得最佳電影、最佳導演和最佳男主角。而飾演公司總裁的Javier Bardem,也已經是奧斯卡影帝。喜劇中看他的頭足舉止、對角色的揣摩、對笑料反應和時間的掌控,看來隨性,已經是到了巔峰狀態,看他的演出已經值回票價。

故事也反映了西班牙社會的一些變遷問題,例如非白人族裔和女性在一個長時間來,由白人男子主導的社會中,如何找來立足並發揮的機會。這也不只是在美國出現的社會轉型。感覺不足的是探討這些問題

缺乏一定的深度,或許是喜劇比較難達到的效應。

《好老闆 The Good Boss》從工廠這個生態環境,來透視社會現象。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在舊金山的Opera 戲院,和San Rafael 的 Smith Rafael Film Center 上映。下星期再擴大到灣區其他城市。

電影網頁:https://cohenmedia.net/product/the-good-boss

“The Good Boss” Review: Javier Bardem effortlessly carries this Spanish dark comedy

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://cohenmedia.net/product/the-good-boss

Now showing at San Francisco’s Opera theatre and San Rafael’s Smith Rafael Film Center. Expands September 2.