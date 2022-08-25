80歲韓裔長者舊金山列治文區遇襲受傷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一名80歲亞裔長者，在舊金山（三藩市）列治文區遇襲，受害人受傷送院。

在週二下午1點35分左右，舊金山列治文警察分局接報，指3rd Ave夾Geary 大道一帶發生襲擊事件，當警察趕到現場後，發現一名80歲的韓裔男受害者。

受害者指，當時有兩名陌生男人接近他，其中一名年約30歲的非洲裔男子與他交談，但由於語言障礙的關係，受害人並不知道內容，疑犯隨即擊打受害人，令他倒地。

其後疑犯登上一部黑色房車逃離現場，受害人受傷送院，沒有生命危險。

據附近的店家表示，80歲的老人在此被人推倒在地。

有不願接受訪問的商戶表示，受害者和家人在附近開乾衣店，她又指案發地點一帶，越來越多無家可歸者，治安亦隨之變差。

警方暫時無發現證據表明此事有仇恨犯罪的動機，暫時未有任何人被捕。

任何人如有相關消息，請撥打(415) 575-4444和警方聯絡。

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