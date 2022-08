80歲韓裔長者舊金山列治文區遇襲受傷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一名80歲亞裔長者,在舊金山(三藩市)列治文區遇襲,受害人受傷送院。

在週二下午1點35分左右,舊金山列治文警察分局接報,指3rd Ave夾Geary 大道一帶發生襲擊事件,當警察趕到現場後,發現一名80歲的韓裔男受害者。

受害者指,當時有兩名陌生男人接近他,其中一名年約30歲的非洲裔男子與他交談,但由於語言障礙的關係,受害人並不知道內容,疑犯隨即擊打受害人,令他倒地。

其後疑犯登上一部黑色房車逃離現場,受害人受傷送院,沒有生命危險。

據附近的店家表示,80歲的老人在此被人推倒在地。

有不願接受訪問的商戶表示,受害者和家人在附近開乾衣店,她又指案發地點一帶,越來越多無家可歸者,治安亦隨之變差。

警方暫時無發現證據表明此事有仇恨犯罪的動機,暫時未有任何人被捕。

任何人如有相關消息,請撥打(415) 575-4444和警方聯絡。

